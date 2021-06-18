МИССИЯ ПОСЛА ДОБРОЙ ВОЛИ

Известный российский певец, народный артист РФ Николай Басков посетил Абхазию в качестве Посла Доброй воли и выступил перед участниками учредительного съезда социальной платформы «Будущее Абхазии».

Он поблагодарил Президента Абхазии за приглашение и выразил свое восхищение республикой: «Я рад оказаться в таком невероятном месте, которое наполнено любовью, красотой и, что самое главное, историей и традициями. Впервые присутствую на таком событии и вижу счастливые, радостные лица людей, которые находятся здесь, – сказал Басков. – Музыка и культура – это не только движение, которое объединяет людей и помогает познать себя. Это искусство, которое с каждым днем делает нас лучше».

Басков пожелал республике развития и процветания: «Это невероятный край. Я как Посол Доброй воли в следующем сезоне сделаю все для того, чтобы в моей большой программе «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия 1» смог принять участие и представитель из Абхазии».

Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Басков награжден орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени за вклад в организацию кампании по поддержке молодых лидеров Абхазии в области культуры и искусства.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс