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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своего коллегу, бывшего первого редактора газеты «Республика Абхазия»

ЧАМАГУА ВИТАЛИЯ ЗИЕВИЧА с 70-летием (19 июня).

Виталий Зиевич, желаем Вам здоровья, благополучия, новых творческих успехов во всех начинаниях. Вы с оптимизмом смотрите в будущее и в то же время реально оцениваете настоящее, что отражается в Вашей повседневной жизни и в профессиональной работе журналиста.

Сейчас, занимаясь публицистикой, Вы, по сути, пишите страницы новейшей истории Республики Абхазия, свидетелем и участником которой были.

Оставайтесь всегда одним из тех граждан Апсны, которые своим трудом, действиями приносят пользу стране и народу.

От имени коллектива Юрий КУРАСКУА

(На 2-й, 3-й стр. читайте одну из публикаций В.Чамагуа)

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: обществоАвтор: От имени коллектива Юрий КУРАСКУА