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Закон Республики Абхазия
О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами»
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года, №4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» (газета «Республика Абхазия», № 26 (3904) от 20-21 марта 2020 г.; № 29 (3907) от 25 марта 2020 г.) следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами»;
2) в статье 2:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) государственный служащий – депутат, должностное лицо, служащий;»;
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) должностными лицами признаются лица из числа государственных служащих, выполняющие организационно-распорядительные (осуществление полномочий по управлению лицами, подчиненными по службе), административно-хозяйственные (осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами), контрольно-надзорные (осуществление полномочий по проведению проверок, ревизий физических или юридических лиц) функции в органах государственной власти, иных государственных органах, организациях, наделенных законодательством отдельными государственными полномочиями, государственных учреждениях, республиканских и муниципальных унитарных предприятиях, организациях – юридических лицах с государственным имуществом (капиталом), а также в Вооруженных Силах Республики Абхазия и специальных формированиях Республики Абхазия;»;
пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) декларант – кандидат в Президенты Республики Абхазия и Вице-президенты Республики Абхазия, кандидат в депутаты и действующие депутаты, а также должностные лица из числа государственных служащих;»;
пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) член семьи декларанта – супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители декларанта, а также совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта;»;
дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Иждивенец – лицо, находящееся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны декларанта.»;
3) в статье 5:
в пункте 2 части 1 слова «не позднее 30 апреля» заменить словами «не позднее 01 августа»;
часть 2 исключить;
4) в статье 6:
в части 1 после слов «Кандидат в Президенты» дополнить словами «и кандидат в Вице-президенты»;
в части 5 слова «государственные служащие» заменить словами «должностные лица,»;
5) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Декларации, представляемые в соответствии с настоящим Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, составляющих государственную и (или) иную охраняемую законом тайну.»;
часть 4 исключить;
6) часть 2 статьи 12 исключить;
7) в части 5 статьи 15 после слов «составляющих государственную» дополнить словами «и (или) иную, охраняемую законом»;
8) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу с 01 июля 2021 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 июля 2021 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 июня 2021 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 14 июня 2021 года, № 5142-с- VI
Номер: 57
Выпуск: 4061
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия