Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года, №4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» (газета «Республика Абхазия», № 26 (3904) от 20-21 марта 2020 г.; № 29 (3907) от 25 марта 2020 г.) следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:

«Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами»;

2) в статье 2:

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:

«3) государственный служащий – депутат, должностное лицо, служащий;»;

пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:

«4) должностными лицами признаются лица из числа государственных служащих, выполняющие организационно-распорядительные (осуществление полномочий по управлению лицами, подчиненными по службе), административно-хозяйственные (осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами), контрольно-надзорные (осуществление полномочий по проведению проверок, ревизий физических или юридических лиц) функции в органах государственной власти, иных государственных органах, организациях, наделенных законодательством отдельными государственными полномочиями, государственных учреждениях, республиканских и муниципальных унитарных предприятиях, организациях – юридических лицах с государственным имуществом (капиталом), а также в Вооруженных Силах Республики Абхазия и специальных формированиях Республики Абхазия;»;

пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:

«7) декларант – кандидат в Президенты Республики Абхазия и Вице-президенты Республики Абхазия, кандидат в депутаты и действующие депутаты, а также должностные лица из числа государственных служащих;»;

пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:

«8) член семьи декларанта – супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители декларанта, а также совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта;»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Иждивенец – лицо, находящееся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны декларанта.»;

3) в статье 5:

в пункте 2 части 1 слова «не позднее 30 апреля» заменить словами «не позднее 01 августа»;

часть 2 исключить;

4) в статье 6:

в части 1 после слов «Кандидат в Президенты» дополнить словами «и кандидат в Вице-президенты»;

в части 5 слова «государственные служащие» заменить словами «должностные лица,»;

5) в статье 8:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Декларации, представляемые в соответствии с настоящим Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, составляющих государственную и (или) иную охраняемую законом тайну.»;

часть 4 исключить;

6) часть 2 статьи 12 исключить;

7) в части 5 статьи 15 после слов «составляющих государственную» дополнить словами «и (или) иную, охраняемую законом»;

8) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16

Настоящий Закон вступает в силу с 01 июля 2021 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 июля 2021 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 9 июня 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 14 июня 2021 года, № 5142-с- VI

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия