ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ И ИХ БУДУЩУЮ РАБОТУ

Президент РА Аслан Бжания принял участие в учредительном съезде социальной платформы «Будущее Абхазии», прошедшем в Сухуме 15 июня.

Он отметил: «За прошедший год проект «Будущее Абхазии» стал центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из разных уголков нашей страны. Это движение, которое организует мероприятия, направленные на развитие личностного и профессионального потенциала абхазских юношей и девушек. Наша молодёжь должна набраться опыта командной работы и обмениваться интересными идеями».

По словам Президента, платформа «Будущее Абхазии» стала востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат: «Убежден, что столь насыщенная программа и состав участников позволят говорить о нашем сегодняшнем мероприятии как о серьезной дискуссионной площадке, которая будет содействовать укреплению положительного имиджа нашего государства».

Бжания сообщил о том, что им был подписан Указ о создании кадрового резерва Президента Республики Абхазия. «Это – база данных, призванная содействовать вовлечению молодежи в систему управления разных уровней»,– подчеркнул Президент. Он пожелал молодежи находить время для дружеского общения, занятий творчеством, спортом и делиться хорошим настроением.

«Руководство Абхазии ставит задачу создания необходимых условий для того, чтобы наша талантливая молодежь добивалась успеха у себя на Родине, в Абхазии. Для решения этой цели мы поддерживаем инициативы, направленные на выявление юных дарований. Неважно, вовлечены ли они в работу платформы или добиваются успехов в иных форматах, а, возможно, и самостоятельно. Мы надеемся на нашу молодежь, она и есть будущее Абхазии!» – заявил Президент.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс