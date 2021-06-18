НЕОБХОДИМ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Вопросам оптимизации закупок и распределения медикаментов и лекарственных препаратов, в том числе дорогостоящих, необходимых при лечении сложных форм заболевания коронавирусной инфекцией, контроля протокола лечения стационарных больных COVID-19 было посвящено совещание Премьер-министра А.Анкваба с вице-премьером, министром экономики К.Озган, вице-премьером, министром финансов В.Делба, министром здравоохранения Э.Бутба и руководителем РУП «Абхазфармация» Русланом Адлейба, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Как было отмечено на совещании, сложившаяся практика формирования медучреждениями республики соответствующих заявок выявила необходимость разработки в ближайшее время четкой системы координации в этом вопросе с целью недопущения избыточного закупа препаратов, медикаментов с ограниченным сроком хранения, в том числе недопущения реализации их через аптечную сеть.

Премьер-министр поручил Минздраву и РУП «Абхазфармация» совместно выработать предложения по внедрению системы планирования закупа, координации распределения и контроля над использованием лечебными учреждениями дорогостоящих медицинских препаратов, в том числе при лечении сложных форм заболевания коронавирусной инфекцией.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс