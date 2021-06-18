ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР О ВАЖНОЙ ОТРАСЛИ

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Президент РА Аслан Бжания провел расширенное совещание, посвященное вопросам электроэнергетики.

Участники совещания подробно обсудили вопросы, связанные с ростом потребления электроэнергии и поступлением платежей за неё.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган привела статистику распределения объема потребления по районам и привела данные по платежам за электроэнергию.

«Необходимо предпринять соответствующие действия для того, чтобы увеличить объем взымаемых платежей за потребленную электроэнергию, в противном случае при такой динамике мы получим отрицательные результаты и абсолютную финансовую неустойчивость компании, – сказала Озган. – Необходимо усилить контроль за потребление электроэнергии бюджетными учреждениями».

По поручению Минэкономики в первом квартале этого года «Черноморэнерго» провело инвентаризацию абонентов, пользующихся льготами в соответствии с законодательством. В результате количество льготников сократилось с 13 500 до 6 369 абонентов. Сегодня в республике установлены 23 категории льготников.

Предусматривается, что тарифная политика будет направлена на доведение тарифов до экономически обоснованного уровня в течение пяти лет. Кроме того, планируется определить порядок установления тарифов в отношении всех групп потребителей электроэнергии. Также будет определен норматив потребления электроэнергии, по нему будет сформирован умеренный тариф. Расчет выше норматива будет идти по другому тарифу.

Для контроля за потреблением электроэнергии и стимулирования ее экономии планируется реализовать программу по установке приборов учета на основе долгосрочного договора поставки этих приборов российским поставщиком. С Минэнерго РФ согласована отсрочка оплаты за поставку приборов учета. Пилотный проект будет реализован в Сухуме, как в наиболее загруженном регионе. С 2022 года начнется установка приборов учета в количестве 10-15 тысяч штук.

Глава государства поручил Премьер-министру Александру Анквабу взять под контроль вопросы энергетики, а также принять меры по кадровым вопросам. «Примите меры, какие считаете нужными в отношении руководителей, вам подчинённых. Я не за репрессивные меры, но кто не справился, должен быть отстранён от должности», – сказал Аслан Бжания.

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс