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20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 18.06.2021

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Медик – это не профессия, это призвание, особое состояние ума и сердца.

Медицинское сообщество Республики Абхазия всегда славилось своим умением оказывать помощь больным, лечить и укреплять их здоровье.

Дорогие медики, вы делаете героическую работу, чтобы наше население было менее уязвимо от вируса COVID-19.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ.

С ПРАЗДНИКОМ!


Номер:  57
Выпуск:  4061
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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