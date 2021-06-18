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18.06.2021
Номер: 57
Выпуск: 4061
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Медик – это не профессия, это призвание, особое состояние ума и сердца.
Медицинское сообщество Республики Абхазия всегда славилось своим умением оказывать помощь больным, лечить и укреплять их здоровье.
Дорогие медики, вы делаете героическую работу, чтобы наше население было менее уязвимо от вируса COVID-19.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ.
С ПРАЗДНИКОМ!
Номер: 57
Выпуск: 4061
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.