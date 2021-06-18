20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Медик – это не профессия, это призвание, особое состояние ума и сердца.

Медицинское сообщество Республики Абхазия всегда славилось своим умением оказывать помощь больным, лечить и укреплять их здоровье.

Дорогие медики, вы делаете героическую работу, чтобы наше население было менее уязвимо от вируса COVID-19.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Номер: 57Выпуск: 4061Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.