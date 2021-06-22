В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО «Абазауотер» – ОГРН 118РА000120

2. ООО «Агубла» – ОГРН 117РА000660

3. ООО «Апельсин» – ОГРН 117РА000675

4. ООО «Гермес» – ОГРН 117РА000163

5. ООО «МЗЫМТА 2014» – ОГРН 113PA000129

6. ООО «Атлет» – ОГРН 118РА000510

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА