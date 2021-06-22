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22.06.2021
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РА
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО «Абазауотер» – ОГРН 118РА000120
2. ООО «Агубла» – ОГРН 117РА000660
3. ООО «Апельсин» – ОГРН 117РА000675
4. ООО «Гермес» – ОГРН 117РА000163
5. ООО «МЗЫМТА 2014» – ОГРН 113PA000129
6. ООО «Атлет» – ОГРН 118РА000510
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА