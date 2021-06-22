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22.06.2021
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»
ДАТА. ИЮНЬ
В 1972 г. родился Аслан Фазлыбеевич Авидзба – историк, публицист, доктор исторических наук, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Работал преподавателем истории в Аацынской средней школе. Сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА, с 2012 г. – заведующий отделом источниковедения института.
А.Ф. Авидзба работал корреспондентом и обозревателем газеты «Республика Абхазия», редактором газет «Новый день» (2004 – 2006) и «Форум» (2009). Преподает в Абхазском государственном университете.
А.Ф. Авидзба является автором более 40 научных публикаций, лауреатом премии президента АНА за достижения в области науки (2009), лауреатом Государственной премии им. Г.А. Дзидзария.
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»