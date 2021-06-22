АБХАЗИЯ НА СТРАНИЦАХ «СОВЕТСКОЙ АБХАЗИИ»

Военный период республики 1941 – 1945 гг.

Экскурс в информационное пространство газеты «Советская Абхазия» дает возможность не только представить жизнь в прошлом времени, но и оценить настоящий момент.

Сухум к началу Великой Отечественной войны

Согласно передовице «Советской Абхазии», в 1940-м году Сухум облагораживали и благоустраивали. Для сравнения даны затраты на 1940 год в сравнении с 1912-м годом (аутентичная орфография сохранена):

«Раньше было 72 ресторана, трактира и духана, 66 восточных кофеен, 12 церквей и других молельных домов, один книжный магазин. Вот и весь перечень культурных учреждений. Промышленность представляли ледоделательный и несколько заводиков фруктовых вод и стройматериалов. Сухум был одним из самых грязных городов Черноморского побережья. По бюджету Сухумской городской думы было предложено истратить лишь 30.357 рублей».

Для пущей убедительности дореволюционной бесхозяйственности читателям газеты были приведены строки из путеводителя 1913-го года. «Для приезжих, и в особенности для больных, улицы Сухума – это отчаяние!»

Цитируем «Советскую Абхазию»: «И вот в 1940 году Сухум превратился в один и самых прекраснейших городов Черноморского побережья Кавказа. В 1940 году Сухумский горсовет планирует работы по осушению болот. В особенности в районе реки Гумиста. На эти работы правительство отпускает 2 млн рублей. В 1940 году начнется сооружение водопровода в районе совхоза «Эшеры», и в 1941 году трудящиеся получат чистую грунтовую воду. Эшерский водопровод будет давать 120 литров в секунду в сравнении с нынешними 35 литрами. В 1941 году будет восстановлен дизель №2 Сухумской электростанции. Это во многом улучшит электроосвещение города».

Также местные власти обещали обустроить и озеленить площадь перед Домом правительства, отремонтировать тротуары...

Из газеты «Советская Абхазия» явствует, что с приближением немцев к границам Абхазии начинается строительство бомбоубежищ, блиндажей, оборонительных сооружений. 1942 год для Абхазии времен ВОВ – самый сложный.

Фашисты заняли Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы. Немецкие смертоносные «Эдельвейсы» появились в горах Кавказа. Первый бой с немецкими элитными горными войсками в селе Псху приняли бойцы Гудаутского батальона. В начале 1943 года германские войска были отброшены за пределы Кавказа. Но не всегда подробности военных действий появлялись на страницах газет.

Вот строки из «Советской Абхазии» второй военной весны:

17.04.1943 год.

«На Кубани наши войска героически отбивают контратаки пехоты и танков противника». В центральной колонке первой полосы от 20 апреля 1943 года опубликована личная телеграмма Сталина председателю колхоза имени Сталина Очамчирского района.

Сообщение о поездке Народного Комиссара Иностранных дел Вячеслава Молотова в США соседствует с материалом «Успехи ткварчельских шахтеров». В номерах газеты «Советская Абхазия» военного времени находится место для сообщений о посадке эвкалиптов. В военное время партии саженцев исчислялись десятками тысяч.

Удивительно то, что сообщения о глобальных исторических победах, как например, о Сталинградской битве, соседствуют с вполне мирными сообщениями местного значения. Целое и частное неразрывны на страницах прессы того времени. Так, читателю интересны мирные темы, и читатели находят время и силы, чтобы писать в газету.

Заголовки самые разные, но темы из мирной жизни: «Самодеятельный хор Гудауты готовится к смотру», «Питомники хурмы в совхозах». «Повышение урожайности маслиновых деревьев», «Строительство стадиона в совхозе Галского района. А рядом информация о танках, купленных на средства промкооперации Абхазии, о героическом труде Абхазии в тылу и колоссальной помощи фронту: топливом, мясом, фруктами, сыром, вином...

Всенародная любимица Любовь Орлова в Сухуме

Лауреата Сталинской премии Любовь Орлову ждали в столице Абхазии 17 января 1943 года. Выступить актриса должна была в помещении Гостеатра. Почему выступление пришлось отложить с 17 на 19 января, история умалчивает. Но «Советская Абхазия» сообщила, что все купленные билеты действительны. Актриса дала два концерта в один вечер.

В сухумском кинотеатре «Апсны» в это время показывают звуковой художественный фильм «Радуга», а в кинотеатре при доме Учителя военно-исторический фильм «Кутузов». Самый поздний сеанс – в 21.00. В объявлениях о вакансиях: Абсоюзу требуется бухгалтер и экономист-плановик». Также требовались кузнецы для металлообработки.

Сентябрь 1944 год:

«В Абхазии начали выращивать новые партии саженцев и вместо намеченных 30000 штук вырастили 55000 штук саженцев эвкалиптов». Под рубрикой «Из Гульрипшского района»: «Несколько лет тому назад в совхозе имени Ильича начали культивировать новые растения. Среди них – ананас. План был перевыполнен. Было собрано несколько десятков плодов». Сухумчане с удовольствием смотрят фильмы «Приключения Корзинкиной», «Черноморцы». Из номера в номер «Советской Абхазии» в рубрике «По следам наших публикаций» печатают гневные письма читателей после того, как была опубликована статья «Навести порядок в парикмахерских». И местный уровень публикаций соседствует с сообщением ТАСС о налете английской авиации на Кельн, Брюгге и Абвиль.

Как сообщала «Советская Абхазия», в парикмахерской Спецторга города Сухум, по улице Сталина, несмотря на печатный призыв «Мойте руки!», никто не следовал этому гигиеническому совету.

«Рядом с чайником, подогреваемом на прокопченной печке, развешаны грязные полотенца. Приборы и кисточки после их применения моют холодной водой. В углу – не убранный мусор... Также народный гнев вызывали статьи, где описывали действия рвачей-парикмахеров, которые брали с клиентов вместо 2 руб. 10 коп. целых 8 руб. По числу писем уничтожение немецких войск под Сталинградом не вызвало такого отклика у читателей, как грязные полотенца в парикмахерской военного Сухума.

***

Еще одна публикация военного времени, которая сегодня вызывает невольную улыбку. Статья называется «Необычный рейс»:

«Весьма своеобразно относятся к обслуживанию пассажиров в г. Сухум. Недавно произошел любопытный случай. Автобус № 63-20 рейсом «Кожзавод-Турбаза», направляясь к кожзаводу, неожиданно остановился вместо обычной остановки у базара, на остановке автобуса «Гагры-Сочи». После 10-минутной стоянки в автобус зашли пассажиры, большая часть лиц с букетами и закусками. После этого момента автобус промчался, не останавливаясь мимо мокнувших под дождем на остановке пассажиров».

На вопрос корреспондента, обращенный к кондуктору, ответ был (почти по Жванецкому): «Куда сказали надо – туда и едем»... А рядом, на газетной полосе – отчет о действии английской авиации за 4 месяца ВОВ.

А вот статья на первой полосе «Советской Абхазии» от 17 апреля 1945 года: «Большая благородная задача» о содержании Сухума в чистоте. Она сверстана рядом с сообщением ТАСС из Вашингтона «Похороны Рузвельта». В это время в кинотеатре « Апсны» демонстрируют американский фильм «Ураган». В кинотеатре при клубе имени Ленина демонстрируют фильм «Песня о России» (!) американского производства.

Украшением и иллюстрацией публикаций тех лет служили фотографии. Большинство из них – портреты стахановцев и передовиков на рабочих местах. На полосе «День Советской Абхазии» снимок: окраска светофора на перекрестке улиц Ленина и Сталина в Сухуме. Рядом сообщение о том, что в Гульрипш в эвако-госпитале побывали дети с подарками: мандаринами, яблоками, табаком… В Сухуме активно работали кружки Осоавиахима. В столице Абхазии регулярно проводятся соревнования по штыковому бою. В числе призеров: команды Индустриального техникума, Армянского педагогического училища,4-й мужской средней школы.

17.03.1945 год. На первой полосе статья «Организуем образцовый уход за виноградниками». Рядом в сводках от Советского информбюро сообщения о боях на территории Венгрии, в районе озера Балатон. В этом же номере можно прочитать совершенно «мирную» статью «Здравница у моря» об уникальной климатологии Абхазии. На сцене Государственного театра зрители могли видеть абхазскую драму «Одураченный муж», а в кинотеатре «Апсны» идет фильм « Родные поля».

16 мая 1944 года. Передовица с заголовком «Не затягивайте сев кукурузы». Это обращение к аграриям Сухумского района. На этой же полосе – оперативная сводка Советского информбюро сообщает о бомбардировке нашей авиацией скопления воинских эшелонов противника на железнодорожных станциях Бреста, Полоцка, Нарвы.

Рядом – «Заявление правительства Советского Союза, обращенное к Великобритании, США, Венгрии, Румынии, Болгарии, Финляндии» и телеграмма с жирным подчёркиванием: «Последнее предупреждение сателлитам гитлеровской Германии!»

16.05.1944 года в Сухум приезжал Президент Академии наук СССР, академик Владимир Комаров. Он посетил Сухумский ботанический сад и через газету «Советская Абхазия» передал всем труженикам Абхазии горячий привет.

При всем многообразии важных и значимых публикаций не было более важной и желанной для читателей военной поры, чем Сообщение о Великой Победе над гитлеровской гидрой.

Редакция «Республики Абхазия» приносит благодарность сотрудникам Национальной библиотеки Абхазии им. И. Папаскир за предоставленные публикации военного периода в газете «Советской Абхазия».

Подготовила Нина СПАССКАЯ

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ