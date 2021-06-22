С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Ветераны Великой Победы

Женщины Абхазии

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади события, судьбы, целые поколения. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Большинства из тех, кого призвали на фронт в 1941-м, уже нет с нами в силу их почтенного возраста. Но мы продолжаем вспоминать о них, хранить в памяти их образы. Для поколения 60-х герои той войны – вовсе не история по учебникам и фильмам. Нам посчастливилось знать их, слушать их воспоминания.

Среди ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживали в Гудауте, было немало и женщин. И если откровенно, то знали их в лицо как ветеранов войны немногие. Они были мамами, бабушками, соседками. Обычными женщинами. Ничего необыкновенного. Все изменилось, когда они в один день стали не просто узнаваемые, а сумевшие удивить. Это уже позже они стали настоящими, как сейчас говорят, «звездами», и без их участия невозможно было представить концерт в честь Дня Победы. Так что «Бурановские бабушки» из Удмуртии покорили мир намного позже наших гудаутских «Фронтовичек».

Вспоминая тех, кто пел в ансамбле «Фронтовичка», я хочу отдать дань памяти и уважения хрупким женщинам, которые наравне с мужчинами прошли тернистый путь к Победе. А потом восстанавливали разрушенные города и села, трудились на заводах и фабриках, поднимали сельское хозяйство, строили дороги, растили детей. При этом оставались женщинами. Выходили на сцену и пели фронтовые песни. Песни своей молодости. Но, увы, уже нет никого, кто лихо пел и танцевал в том ансамбле. Вспоминая их, мы пытаемся выразить слова нашей благодарности. Те слова, которые по какой-то причине не успели сказать им при жизни.

В середине 80-х на сцене районного Дома культуры, во время очередного праздничного концерта, зрителей ожидал сюрприз. Особенно тех, кто занимал почетные первые ряды, – ветеранов Великой Отечественной войны. И когда открыли занавес, перед изумленной публикой предстал хор, исключительно состоявший из женщин-ветеранов. Они были в единой военной форме, с орденами и медалями, которые сверкали в свете софитов. Еще до начала выступления, до исполнения первого номера, они заслужили свои аплодисменты. За их ратный подвиг. Впрочем, уже впоследствии все их выступления принимались на ура и под непрекращающиеся аплодисменты, тому свидетель автор этих строк. При этом начинал подпевать весь зал, и каждый номер становился массовым. А что оставалось делать дирижеру? Конечно, руководить не только своим коллективом, но и зрительским залом. Аккомпанировал им М.Силагадзе.

Прошло после Великой Победы на тот период времени около 40 лет. А возраст участниц совершенно забывался, когда они лихо пели и пританцовывали под задорные фронтовые песни. А аплодировали им тоже фронтовики, уже убеленные сединами, но под замечательные советские песни фронтовых лет они будто скидывали с себя прошлые годы. Да, с каждым праздником Победы, с каждой юбилейной датой все меньше с нами тех, кто эту Победу добывал. Но в нашей благодарной памяти останутся их светлые и добрые образы. Те, о ком мы в разное время писали или с кем просто были знакомы. В маленьком городе почти все знакомы. Александра и Нина Хаиндрава, моя любимая тетя Леля Камлия, Галина Лакербая, Наталья Аншба, Мария Мирошниченко, Вера Кузнецова, Софья Ковалева, Ольга Мтаварашвек. И как не назвать веселую и зажигательную исполнительницу Любовь Домополову, ее энергия и позитив заставляли всех, кто ее слушал, подпевать.

Мы вспоминаем то время с бывшим художественным руководителем и дирижером ансамбля «Фронтовичка» Еленой Аншба. Чтобы песни фронтовых лет зазвучали со сцены в нужной и правильной тональности, требовалось время, терпение руководителя. Она сумела сделать так, чтобы эти уже немолодые женщины спешили на репетиции, готовились к выступлениям, концертам. Они говорили ей, что время, которое они проводят на сцене, прибавляет им здоровья, сил и самой жизни. «Девочки», как они обращались друг к другу, забывали о трудностях, болезнях, когда поднимались на сцену. Они не пропускали репетиций, не опаздывали, словом, относились к этим занятиям со всей присущей их поколению ответственностью. Вместе отмечали дни рождения, присутствовали в жизни каждой своей подруги. Ведь эти женщины, пройдя огненными дорогами, научились беречь фронтовую дружбу, а в мирное время также дорожили дружбой с новыми подругами, и тоже боевыми.

Елена вспоминает с улыбкой множество эпизодов, связанных с ее «ученицами». Об одном из них я ей напомнила и попросила рассказать.

Жизнь художественного руководителя не ограничивалась только ансамблем ветеранов. У нее была молодая семья и множество обязанностей. А когда у нее родилась дочь, ее замечательный коллектив маршем прошел через весь город и дошел до районной больницы. А теперь самое главное: они спели под окнами родильного отделения. Так они высказались песней, что рады за свою Леночку. Такие были времена. Такие люди. Такие нравы. Также строем, кстати, они прошли через весь город с песней, когда были приглашены на свадьбу своего художественного руководителя и, конечно, являлись на этой свадьбе желанными гостями. Такие приятные воспоминания остаются в памяти у Елены Аншба. И они по-настоящему греют сердце. И это не только и не столько ностальгия. Это истинные человеческие отношения, которых не хватает в современном мире.

Ансамбль «Фронтовичка» просуществовал чуть более 10 лет. Со своей концертной программой он выступал перед студентами и школьниками, перед пациентами больниц и отдыхающими домов отдыха и санаториев. И, конечно, все ждали, когда на демонстрациях трудящихся 1 мая и 7 ноября, старательно чеканя шаг, перед трибуной пройдут эти женщины – артистки-фронтовички. Как они держали шаг, осанку, всем своим видом показывая, что именно они приближали Великую Победу!

С особой благодарностью Елена Аншба вспоминает своих наставников, тех, кто привел в музыку и в профессию, помогал осваивать азы специальности, научил работать в профессии дирижера. И первым в этом перечне имя Константина Ченгелия. Будучи директором Гудаутской музыкальной школы, он посещал средние учебные заведения и проводил отбор одаренных к музыке детей. Елена была ученицей первого класса, когда он пришел к ним на прослушивание. В ее классе все дети были зачислены в музыкальную школу. Не все впоследствии, конечно, получили музыкальное образование, а вот для Елены это было прямое попадание. По наследству от родителей ей достался абсолютный музыкальный слух, поэтому девочка всегда что-то напевала и делала вид, что подыгрывает себе на музыкальном инструменте. Она вспоминает, что ее отец, Харитон Аншба, владел красивым голосом, пел, играл на гитаре. Особенно любил частушки, поэтому всегда был в центре внимания. Как и ее мама, Зинаида Возба, которая также хорошо пела и играла на гитаре. Окончив Гудаутскую музыкальную школу с отличием, Лена поступила в Сухумское музыкальное училище, которое окончила с красным дипломом по специальности «хоровое дирижирование». Ее пригласили на работу в Сухумское музыкальное училище, но через год по семейным обстоятельствам она вернулась в родной город и начала работать в детской музыкальной школе, которой руководил в тот период времени замечательный человек и талантливый абхазский композитор Алексей Чичба. Елену Харитоновну всегда сопровождают музыка и песня. И по роду деятельности, и как оказалось, по жизни. Ее супруг Леонид Цушба, музыкант, играл на соло-гитаре в вокально-инструментальном ансамбле «Мзымта». А Елена вместе с коллегами – замечательными музыкантами и молодыми педагогами Дианой Саная-Шамба, сестрами Мариной и Гаяной Карнизян пели бэк-вокал. Именно там и зарождались новые отношения, а потом родилась и прекрасная семья. Леонид (Ленчик), так все его звали, был одаренным музыкантом. А еще он прекрасно разбирался в технике. Мог починить все, что, казалось, уже не подлежит ремонту. А когда в конце 80-х в Гудауте начало функционировать кабельное телевидение, отмечу, единственное на тот период времени в Абхазии, кроме АГТРК, именно Леонид Цушба руководил студией, работал оператором, монтажером, выстраивал звук. И благодаря его профессионализму дикторы и ведущие выглядели в кадре как нужно. Елена Аншба, имея такой тыл в лице своего супруга, отдавала много времени и сил своим подопечным – и на основной работе в музыкальной школе, и на репетициях школьного хора в Гудаутской средней школе №1 им.Н.Лакоба, и конечно, в ансамбле «Фронтовичка».

Идея создания ансамбля «Фронтовичка» принадлежала Ивану Тамшуговичу Лакербая. Это он рекомендовал Елене создать женский коллектив из участниц войны. Он хорошо понимал, что песни их юности помогут вернуть им юношеский задор, отвлекут от жизненных проблем, которых у каждой из них было много. Так началась работа в коллективе «Фронтовичка». В те годы Иван Лакербая возглавлял районный Дом культуры, в котором работали замечательные музыкальные и хореографические коллективы. Участник Великой Отечественной войны Иван Тамшугович возглавлял и Совет ветеранов ВОВ Гудаутского района. Пройдя дорогами войны, он дошел до Берлина, и на стене Рейхстага среди сотен других имен есть и имя нашего замечательного земляка. Увы, и он среди тех ветеранов, которые уже ушли из жизни.

Елена Аншба, представительница более молодого поколения, продолжает идти по жизни с песней. Она сегодня работает музыкальным руководителем в Гудаутской средней школе №4. И в этом ей помогают ее дети и внуки. И конечно, память о тех людях, с кем ей посчастливилось познакомиться, работать, стать одной большой и дружной семьей, – с девочками из ансамбля «Фронтовичка».

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району