КОММЕНТАРИИ МИД РА

21 июня по решению премьер-министра Грузии с целью разработки и осуществления «государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов» создана государственная комиссия.

«В рамках комиссии будет функционировать рабочая группа, которая до конца года с участием широких кругов общества разработает инклюзивную и всеобъемлющую стратегию», – сказано в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

«Принимая решение о создании «комиссии по деоккупации», власти Грузии пытаются продемонстрировать своим гражданам и международному сообществу твердую решимость «разобраться» с проблемой «оккупированных территорий». Тбилиси показывает, что эта тема находится в центре внимания власти, и для ее решения будут предприниматься все необходимые усилия», – так в МИД Абхазии прокомментировали решение Грузии о создании «комиссии по деоккупации».

Во внешнеполитическом ведомстве РА назвали новые инициативы грузинских властей бесполезными, неэффективными, не соответствующими духу времени и не отвечающими интересам Абхазии.

«Наивно было бы ожидать от комиссии с таким названием каких-то адекватных современным политическим реалиям новых идей, которые были бы приемлемы для Абхазии. Провальный опыт программы «Шаг к лучшему будущему», как и более ранних грузинских проектов, должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких инициатив, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов», – заявляет МИД РА.

Абхазские политики считают, что грузинская инициатива может иметь лишь краткосрочный пропагандистский эффект внутри самой Грузии. «Вместо выдвижения бессмысленных инициатив грузинской стороне следовало бы уделить больше внимания Женевским дискуссиям по стабильности и безопасности в Закавказье, которые сегодня «буксуют» из-за неконструктивной позиции Грузии. Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией»,– отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Абхазии.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс