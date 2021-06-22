ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ГАГРСКЙИ РАЙОН

20 июня Президента РА Аслана Бжания совершил рабочую поездку в Гагрский район.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, вначале глава государства посетил приграничные сёла, расположенные вдоль реки Псоу. На трех участках река подмыла берег, существует угроза выхода русла реки на автомобильную дорогу. Во времена сильных паводков затапливаются сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки местных жителей. После осмотра опасных участков глава государства дал указания Администрации района и соответствующим службам детально изучить проблему, представить необходимый план действий для ликвидации угрозы. Президент изъявил желание встретиться с руководителями ответственных строительных компаний, которые три года тому назад занимались берегоукрепительными работами, однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что качество работы не соответствует необходимым требованиям. Президент заявил, что за недобросовестное отношение к работе ответственные компании должны за свой счет (в кратчайшие сроки) исправить данную аварийную ситуацию. Аслан Бжания осмотрел территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на государственной границе.

Глава государства посетил торговые и другие объекты, расположенные у границы. Аслан Бжания остался крайне недовольным санитарным состоянием вокруг этих объектов. Президент заявил, что руководители организаций и объектов торговли несут персональную ответственность за санитарное состояние возле своих объектов и дал поручение руководителям Гагрского района проследить за исполнением его поручений. Глава государства провел рабочее совещание с участием руководителей служб, задействованных на границе. Президент потребовал усилить взаимодействие пограничной службы и органов внутренних дел. «Это ворота Абхазии. Впечатление, которое складывается у гостей Абхазии на границе, определит их отношение к стране в целом. На границе не должно быть никаких поборов. Необходимо усилить координацию деятельности Пограничной службы и МВД по выявлению контрабанды, перевозки наркотических средств. Внешний вид сотрудников должен соответствовать характеру работы. Все должно быть в рамках закона», – заявил глава государства.

Во второй половине дня Аслан Бжания провел совещание в Гагрском районном отделе милиции. Президенту доложили о текущей криминогенной ситуации и мерах, предпринимаемых правоохранительными органами по обеспечению безопасности жителей Гагрского района и туристов.

Аслан Бжания интересовался состоянием материально-технического обеспечения милиции. Сотрудники правоохранительных органов доложили, что пополнение новыми автомобилями и другими специальными средствами подняли на хороший уровень их материально-техническое обеспечение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нынешняя криминогенная статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспортные происшествия, в том числе с летальным исходом, уменьшились, есть тенденция по улучшению в целом криминогенной обстановки. Президент поблагодарил за службу сотрудников правоохранительных органов, но подчеркнул, что предпринимаемых мер пока еще недостаточно, необходимо стремиться к еще более лучшим показателям. «От того, насколько ответственно отнесутся сотрудники милиции к своим обязанностям, будет зависеть то, с каким впечатлением уедут наши гости», – сказал Бжания.

Президент обратил внимание на то, что правоохранительные органы являются единственным центром силы, ответственным за порядок. Криминальные авторитеты в лице так называемых «смотрящих» должны уйти в прошлое, только государство посредством правоохранительных органов должно следить за порядком.

Президент вернулся к теме обеспечения правопорядка на крупных объектах размещения туристов. Пансионаты, гостиницы и другие крупные объекты, принимающие отдыхающих, должны создать профессиональные службы безопасности. Глава государства порекомендовал привлекать для этой работы офицеров правоохранительных органов, выходящих на пенсию, так как их опыт будет содействовать соблюдению законности и общественному порядку.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс