УКАЗЫ

Президент РА Аслан Бжания подписал ряд указов о присвоении почетных званий группе работников системы здравоохранения Абхазии.

За вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:

Чанба Инге Викторовне – главному врачу Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудауты;

Халбад Нонне Викторовне – врачу-неонатологу Гудаутской центральной районной больницы;

Царгуш Эльвире Владимировне – врачу-неврологу Гудаутской центральной районной больницы.

За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:

Конджария Галине Васильевне – рентген-лаборанту Пицундской городской больницы;

Хариной Лидии Григорьевне – фельдшеру-лаборанту Пицундской городской больницы;

Кухтиной Антонине Николаевне – фельдшеру, диспетчеру скорой медицинской помощи Пицундской городской больницы.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:

Абухба Аде Фиратовне – врачу-педиатру, главному врачу Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Михайловой Инессе Алексеевне – врачу-окулисту Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Пипия Инге Шалвовне – врачу-кардиологу отделения сосудистой хирургии и ангиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;

Сниада Этери Рафаэловне – врачу-окулисту Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Сарсания Эсме Николаевне – врачу-оториноларингологу Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Тарба Людмиле Савлаковне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиникиУправления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Чакловой Олимпии Ильиничне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;

Чакряну Арутюну Галустовичу – врачу-урологу Сухумской городской поликлиники № 3 «Синоп» Управления здравоохранения Администрации г. Сухума.

За вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено Аргун Галине Ивановне – помощнику санитарного врача Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудауты.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс