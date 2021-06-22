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УКАЗЫ
Президент РА Аслан Бжания подписал ряд указов о присвоении почетных званий группе работников системы здравоохранения Абхазии.
За вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:
Чанба Инге Викторовне – главному врачу Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудауты;
Халбад Нонне Викторовне – врачу-неонатологу Гудаутской центральной районной больницы;
Царгуш Эльвире Владимировне – врачу-неврологу Гудаутской центральной районной больницы.
За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено:
Конджария Галине Васильевне – рентген-лаборанту Пицундской городской больницы;
Хариной Лидии Григорьевне – фельдшеру-лаборанту Пицундской городской больницы;
Кухтиной Антонине Николаевне – фельдшеру, диспетчеру скорой медицинской помощи Пицундской городской больницы.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено:
Абухба Аде Фиратовне – врачу-педиатру, главному врачу Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Михайловой Инессе Алексеевне – врачу-окулисту Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Пипия Инге Шалвовне – врачу-кардиологу отделения сосудистой хирургии и ангиологии ГУ МЗ РА «Республиканская больница»;
Сниада Этери Рафаэловне – врачу-окулисту Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Сарсания Эсме Николаевне – врачу-оториноларингологу Сухумской городской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Тарба Людмиле Савлаковне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиникиУправления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Чакловой Олимпии Ильиничне – врачу-педиатру Сухумской городской детской поликлиники Управления здравоохранения Администрации г. Сухума;
Чакряну Арутюну Галустовичу – врачу-урологу Сухумской городской поликлиники № 3 «Синоп» Управления здравоохранения Администрации г. Сухума.
За вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено Аргун Галине Ивановне – помощнику санитарного врача Санитарно-эпидемиологической станции г. Гудауты.
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс