ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Президент РА Аслан Бжания провел совещание с участием руководителя Администрации Президента Алхаса Квициниа, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, генерального прокурора Адгура Агрба, председателя Службы государственной безопасности Роберта Киут и министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании обсуждались предложения по реформированию системы правоохранительных органов, подготовленные рабочей группой по разработке мер для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.

Участники совещания обсудили ход расследования резонансных преступлений. Генеральный прокурор, председатель СГБ и министр внутренних дел доложили главе государства о предпринимаемых мерах по раскрытию данных преступлений.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс