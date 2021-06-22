В ПОСОЛЬСТВЕ РФ В РА

прошел «Урок мужества», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Организовало мероприятие Представительство Россотрудничества в Абхазии при поддержке Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Посольства России.

На «Урок мужества» пришли ученики сухумской школы №3 им. Ю. Воронова, также средних школ села Гячрыпша Гагрского и Кацикыта Гулрыпшского районов.

В рамках «Урока мужества» прошла акция «Мы вместе». Школьники изготовили бумажные кораблики, на которых написали имена своих родственников, участвовавших в войне. Кораблики переданы ученикам Гячрыпшской школы, чтобы те вечером их спустили в реку Псоу.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс