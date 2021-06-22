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22.06.2021
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. посвящалась акция «Свеча памяти», прошедшая у памятника Неизвестному солдату на Набережной диоскуров в Сухуме.
Организаторы акции – Представительство Россотрудничества в Абхазии и Государственный музей Боевой Славы им. Владислава Ардзинба.
Отдать дань памяти погибшим в войне с фашизмом пришли сотрудники Посольства России в Абхазии и Представительства Россотрудничества, депутаты Парламента и члены Правительства Абхазии, представители общественных организаций российских соотечественников в Абхазии, жители и гости столицы.
Номер: 58
Выпуск: 4062
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс