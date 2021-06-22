«СВЕЧА ПАМЯТИ»

80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. посвящалась акция «Свеча памяти», прошедшая у памятника Неизвестному солдату на Набережной диоскуров в Сухуме.

Организаторы акции – Представительство Россотрудничества в Абхазии и Государственный музей Боевой Славы им. Владислава Ардзинба.

Отдать дань памяти погибшим в войне с фашизмом пришли сотрудники Посольства России в Абхазии и Представительства Россотрудничества, депутаты Парламента и члены Правительства Абхазии, представители общественных организаций российских соотечественников в Абхазии, жители и гости столицы.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс