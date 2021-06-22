ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Министр здравоохранения РА Эдуард Бутба поздравил абхазских медиков с профессиональным праздником:

«Дорогие коллеги! От имени Министерства здравоохранения поздравляю вас с Днем медицинского работника! Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал – все вы по-настоящему выполняете наиважнейшую миссию и безгранично преданы своей профессии.

Предыдущий год для всех нас выдался очень тяжелым, но мы достойно противостали опасной коронавирусной инфекции. Благодаря вам наша система здравоохранения проходит эти серьёзные испытания. С первых дней вспышки коронавируса в Абхазии вы на передовой, ежеминутно рискуете своим здоровьем в красных зонах больниц, зачастую работаете на пределе человеческих возможностей и сил.

Уважаемые друзья! Вы каждый день находитесь на страже нашего здоровья, наших жизней! Искренне благодарю вас за труд, профессионализм, за терпение и сострадание. Желаю вам здоровья, сил и энергии».

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс