ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр РА Александр Анкваб поздравил медицинских работников Абхазии с профессиональным праздником:

«Дорогие медицинские работники! Сердечно поздравляю всех сотрудников системы здравоохранения Республики Абхазия с профессиональным праздником! Сегодня врачи и медсестры, лаборанты и санитары – все отдают свои знания, опыт и силы борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Более года эпидемия COVID-19, перешагнувшая границы государств и континентов, остается основной проблемой для всей страны. И как бы ни было трудно нашим медикам в этом противостоянии, обретенный опыт, полная самоотдача, граничащая с жертвенностью, дают свой результат – ситуация остается под контролем. Следуя профессиональному долгу, медицинские работники Абхазии продолжают выполнять свою ежесуточную трудную миссию по охране здоровья населения, несмотря на существующие сложности, недостаточную материально-техническую базу лечебных учреждений. Общее положение системы охраны здоровья и профилактики заболеваний диктует Правительству республики первоочередные задачи по существенному улучшению ситуации – совершенствованию качества оказываемой гражданам помощи, подготовке квалифицированных специалистов, строительству и капитальному ремонту медицинских учреждений. Мы планомерно занимаемся решением этих задач.

Дорогие медицинские работники и ветераны здравоохранения, от имени Правительства Республики Абхазия выражаю вам признательность за вашу нелегкую службу, за преданность избранному делу – оберегать здоровье человека! Желаю вам успехов в этой гуманнейшей миссии и благополучия!»

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс