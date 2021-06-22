ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил медицинских работников Абхазии с профессиональным праздником:

«Уважаемые работники системы здравоохранения Абхазии! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Ваша благородная профессия требует от Вас полной самоотдачи, глубоких знаний, особых душевных качеств и исключительного трудолюбия. Ежедневно вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и спасаете жизни. Уже второй год вы работаете с удвоенной энергией, противостоите коварной болезни, охватившей весь мир. Благодаря вашему профессионализму, отваге и самоотдаче, без преувеличения, спасены тысячи жизней. Мы благодарны вам за ваш труд, терпение и преданность избранной профессии.

Руководство страны уделяет особое внимание системе здравоохранения, улучшению ее материально-технического оснащения, подготовке квалифицированных специалистов. В день профессионального праздника хочу пожелать вам, дорогие работники здравоохранения, крепкого здоровья, успехов в вашем благородном деле! Мира и благополучия вашим семьям!»

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс