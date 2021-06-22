22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Начало войны попало на воскресенье. Части Красной Армии были атакованы немецкими войсками на всём протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР, осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат.

Началась Великая Отечественная война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить: избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Что наравне с мужчинами-воинами, землю от фашистской чумы геройски станут защищать старики, женщины и дети.

Активное участие в войне принимал и народ Абхазии: согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Советской Армии и Военно-морского флота было призвано 55,5 тысяч человек. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек.

Двадцать два воина, которых взрастила и воспитала Абхазия, стали в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза. Трое уроженцев Абхазии стали полными кавалерами Орденов Славы трех степеней.

Номер: 58Выпуск: 4062Рубрика: политикаАвтор: Из интернета