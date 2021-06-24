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НОВОЕ ИЗЪЯТИЕ 24.06.2021

НОВОЕ ИЗЪЯТИЕ

Сотрудники отдела милиции г. Пицунды совместно с сотрудниками МОБ Управления внутренних дел по Гагрскому району выявили действующие криптоустройства, расположенные в здании Птицефабрики.

Ранее данный объект уже был закрыт и опечатан.

Как сообщает пресс-служба МВД, аппараты по добыче криптовалют изъяты на ответственное хранение и помещены под охрану на специализированный склад, оборудованный для данных целей Министерством внутренних дел Абхазии.

По данному факту сотрудниками Департамента по энергонадзору Госстандарта РА составлен соответствующий материал, который будет направлен в суд Гагрского района для принятия законного решения.


Номер:  59
Выпуск:  4063
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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