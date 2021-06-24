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24.06.2021
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НОВОЕ ИЗЪЯТИЕ
Сотрудники отдела милиции г. Пицунды совместно с сотрудниками МОБ Управления внутренних дел по Гагрскому району выявили действующие криптоустройства, расположенные в здании Птицефабрики.
Ранее данный объект уже был закрыт и опечатан.
Как сообщает пресс-служба МВД, аппараты по добыче криптовалют изъяты на ответственное хранение и помещены под охрану на специализированный склад, оборудованный для данных целей Министерством внутренних дел Абхазии.
По данному факту сотрудниками Департамента по энергонадзору Госстандарта РА составлен соответствующий материал, который будет направлен в суд Гагрского района для принятия законного решения.
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс