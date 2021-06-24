ИДУТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

Наш Сухум

Департамент жилищно-коммунального хозяйства столичной Администрации продолжает проведение плановых ремонтных работ в столице.

Об этом сообщается на сайте Администрации города Сухума.

Как рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Руслан Авидзба, в Детско-юношеской спортивной школе №1 по проспекту Аиааира идет ремонт фасада и замена напольного покрытия, а на Набережной – замена плафонов и ремонт фонарных столбов.

МУП «Водоканал» продолжает работать по улице Инал-ипа. В этом месте производится капитальный ремонт канализационных труб.

Вторая бригада «Водоканала» занимается аварийными утечками на улицах Комсомольская и Назадзе (Старый поселок).

«Устранили утечку у МВД со стороны сухумской средней школы №1.

РСУ продолжает работы на улице Агумава. Устранена проблема с канализацией на улице Когониа»,– сообщил Авидзба.

«Горстройпроект» продолжает работы на улице Сахарова. Там делают бетонную ливнёвку во дворе жилого дома.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс