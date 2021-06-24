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ИДУТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ
Наш Сухум
Департамент жилищно-коммунального хозяйства столичной Администрации продолжает проведение плановых ремонтных работ в столице.
Об этом сообщается на сайте Администрации города Сухума.
Как рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Руслан Авидзба, в Детско-юношеской спортивной школе №1 по проспекту Аиааира идет ремонт фасада и замена напольного покрытия, а на Набережной – замена плафонов и ремонт фонарных столбов.
МУП «Водоканал» продолжает работать по улице Инал-ипа. В этом месте производится капитальный ремонт канализационных труб.
Вторая бригада «Водоканала» занимается аварийными утечками на улицах Комсомольская и Назадзе (Старый поселок).
«Устранили утечку у МВД со стороны сухумской средней школы №1.
РСУ продолжает работы на улице Агумава. Устранена проблема с канализацией на улице Когониа»,– сообщил Авидзба.
«Горстройпроект» продолжает работы на улице Сахарова. Там делают бетонную ливнёвку во дворе жилого дома.
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс