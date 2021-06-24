СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

19 июня на 58-м году жизни после болезни скончалась заведующая Республиканским архивом ЗАГСа

Саида Константиновна КВИЦИНИЯ

Саида Константиновна родилась 31 июля 1962 года в селе Атаре Очамчирского района. Юрист, окончила заочное отделение историко-юридического факультета Абхазского государственного университета.

С начала 90-х работала заведующей Республиканским архивом ЗАГСа. Мы знали Саиду как человека высокой внутренней культуры, ее отличали нравственные качества и личное обаяние.

Саида никогда не жалела внимания, заботы и ласки для своих любимых племянников. Добротой и заботой окружала она их детство и последующие годы.

Мы рады, что она была в нашей жизни. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах и в истории нашего коллектива. Помним, любим, скорбим.

Коллектив Министерства юстиции Республики Абхазия

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Министерства юстиции Республики Абхазия