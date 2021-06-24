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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
19 июня на 58-м году жизни после болезни скончалась заведующая Республиканским архивом ЗАГСа
Саида Константиновна КВИЦИНИЯ
Саида Константиновна родилась 31 июля 1962 года в селе Атаре Очамчирского района. Юрист, окончила заочное отделение историко-юридического факультета Абхазского государственного университета.
С начала 90-х работала заведующей Республиканским архивом ЗАГСа. Мы знали Саиду как человека высокой внутренней культуры, ее отличали нравственные качества и личное обаяние.
Саида никогда не жалела внимания, заботы и ласки для своих любимых племянников. Добротой и заботой окружала она их детство и последующие годы.
Мы рады, что она была в нашей жизни. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах и в истории нашего коллектива. Помним, любим, скорбим.
Коллектив Министерства юстиции Республики Абхазия
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Министерства юстиции Республики Абхазия