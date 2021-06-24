ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО

Цены

22 июня подписано решение Правительства РА об установлении предельных цен на нефтепродукты.

Постановлением № 62 установлены предельные оптовые и розничные цены до 17 июля:

Бензин «Регуляр»-92 – не более 42 руб. (оптовая) и не более 44 руб. (розничная);

Дизельное топливо – не более 42 руб. (оптовая) и не более 44 руб. (розничная).

С 17 июля:

Бензин «Регуляр»-92 – не более 43 руб. (оптовая) и не более 46 руб. (розничная);

Дизельное топливо – не более 43 руб. (оптовая) и не более 46 руб. (розничная).

По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс