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24.06.2021
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО
Цены
22 июня подписано решение Правительства РА об установлении предельных цен на нефтепродукты.
Постановлением № 62 установлены предельные оптовые и розничные цены до 17 июля:
Бензин «Регуляр»-92 – не более 42 руб. (оптовая) и не более 44 руб. (розничная);
Дизельное топливо – не более 42 руб. (оптовая) и не более 44 руб. (розничная).
С 17 июля:
Бензин «Регуляр»-92 – не более 43 руб. (оптовая) и не более 46 руб. (розничная);
Дизельное топливо – не более 43 руб. (оптовая) и не более 46 руб. (розничная).
По отношению к бензину с октановым числом 95 и выше будет применяться регулировка стоимости исходя из рыночной конъюнктуры.
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс