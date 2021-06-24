НЕ ТОРОПЯСЬ, НО С ЛЮБОВЬЮ…

Творчество

Про Сухум сложено много стихов и песен. Надо отметить, что они все хороши и даже отличные. Их хочется слушать всегда. Особо они воспринимаются вдали от любимого города. Много ли таких песен, которые особенно трогают душу? Достаточно.

Но о тех, которые появились недавно (2021 г.), мое мнение особое. Уникальность их в том, что песни охватывают четыре сезона года в нашей столице. Другая особенность в том, что их сочинил, спел и записал на студии наш сухумчанин Александр Адлейба.

С ним я познакомился, когда мы учились в Сухумском педагогическом институте на разных курсах и факультетах. Александр поразил меня своей увлеченностью музыкой, вообще творчеством и игрой на экзотическом для тех лет инструменте – саксофоне. Когда в институтском клубе проходили творческие вечера для студентов, мы в основном ходили послушать «Сашин джаз». Исполнял он его профессионально, с достоинством, и много раз. Музыку он любил вместе с ее правилами и дисциплиной нот. Сегодня я убедился: он ее знает и понимает практически все тонкости. Также хочется сказать, что уже потом, работая в различных сферах деятельности, к своим обязанностям Александр Адлейба подходил так же тщательно, ответственно, вникая во все тонкости дела. А работал он на разных должностях в правительственных, государственных учреждениях, хозяйственных организациях и т.д. Мне не раз приходилось по своей работе пересекаться с работой А.Адлейба, я видел, как он вникал в дело, чтобы оно приносило положительный результат. Сегодня я могу сравнить его с настройщиком пианино, который хочет услышать каждую ноту, причем в нужном тоне и обязательно в правильном общем звучании всего механизма.

Собирая новые песни про Сухум, Александр шел как художник путем созидания и творчества. Дальше шлифуя каждую фразу, подбирал сначала только музыку, потом накладывал на нее слова. Не все шло гладко. Просто написать песню и потом ее обыденно спеть – это не про него. Тем более про его любимый Сухум. А он бывает разный, неповторимый, даже в один день.

Рассказать о столице – это одно. Спеть, чтобы запало в душу, через музыку показать величину, красоту, дух Сухума – это уже другое.

Александр Адлейба своим умением и упорством достиг цели. Когда мы с ним встретились (ехали в машине), он поставил диск с новыми песнями. Первые ноты и слова о Сухуме заставили меня попросить его остановить машину. «Это надо слушать не спеша, без движения, не отвлекаясь. Ты передал сухумскую жизнь как она есть, причем в разные сезоны. Поразительно, что ты не обошел в своих песнях ни один район города и республики. У тебя получилось!» – сказал я.

Эти песни – как хорошие здравицы про нашу столицу и республику. Удачные песенные сравнения заставляют еще раз каждого жителя представить Сухум чистым, привлекательным и гостеприимным.

Иначе быть не может, когда в песне поется, что в Европе холодно, в Америке тепло… в Абхазии рай и в Сухуме пахнет эвкалиптом.

А когда в песне говорится, что бог дал нам такую землю, солнце с прекрасными рассветами и не менее трепетными закатами, где море дышит особенным целебным бризом – мы действительно должны благодарить судьбу, что живем в зеленом раю.

Особо удачно автор передает сухумский вечер, когда город выходит на променад. Можно рассказать о каждой детали в каждой песне А.Адлейба. Они точно показывают жизнь Сухума, когда идет дождь, снег, когда наступают весна и лето. И автор умело подчеркивает: город красив в любое время года. Я добавляю: в любое время суток.

Друзья, надо эти песни слушать. Для себя я сделал открытие – они действуют не хуже любой релаксации, особенно когда слушаешь их с закрытыми глазами, по-сухумски – не торопясь, с любовью к своей столице. Ведь показана та неповторимая атмосфера главной улицы у моря. Разве секрет, что те, кто приезжает в Сухум, обязательно считают своим долгом побывать на сухумской набережной!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА