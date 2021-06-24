СПОРТ

В МУ Администрации города Сухума «Управлением по делам молодежи и спорта» был проведен открытый чемпионат по большому теннису. В чемпионате приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011 года рождения и младше. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Среди мальчиков:

1-е место – Нанба Сабри, 2-е место – Цужба Нестор, 3-е место – Аведисян Альберт.

Среди девочек:

1-е место – Гумба Даниэлла, 2-е место – Эмексузян Валерия, 3-е место – Зухба Эрика. Все участники чемпионата были награждены грамотами, кубками и призами.

Главный судья соревнований – МС РА Акуция Элизабет.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: спортАвтор: Управлением по делам молодежи и спорта