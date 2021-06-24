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24.06.2021
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: спорт
Автор: Управлением по делам молодежи и спорта
СПОРТ
В МУ Администрации города Сухума «Управлением по делам молодежи и спорта» был проведен открытый чемпионат по большому теннису. В чемпионате приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011 года рождения и младше. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Среди мальчиков:
1-е место – Нанба Сабри, 2-е место – Цужба Нестор, 3-е место – Аведисян Альберт.
Среди девочек:
1-е место – Гумба Даниэлла, 2-е место – Эмексузян Валерия, 3-е место – Зухба Эрика. Все участники чемпионата были награждены грамотами, кубками и призами.
Главный судья соревнований – МС РА Акуция Элизабет.
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: спорт
Автор: Управлением по делам молодежи и спорта