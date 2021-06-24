УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ФОНД

16 июня 2021 года состоялась передача ценных исторических материалов из семейного архива и личной библиотеки Якуба Лакоба для экспозиций Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар, в г. Гудауте. Уникальные фотографии, документы, редкие издания в музейный фонд приняли представители руководства Музея – директор Батал Гунба и его заместители Гугуца Джикирба и Олег Таркил. Среди переданных материалов – документальные источники о семьях Нестора и Василия Лакоба, оригиналы фотографий и портретов членов семьи Лакоба. В настоящее время ведется работа над созданием генеалогического древа для экспозиции Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар. Очень важно, что фонды Музея пополнились материалами, глубже и содержательнее раскрывающими историю периода репрессий и их особую специфику в Абхазии.

Елена Давыдова-Мартынова, канд. пол. наук, член политсовета НПА, руководитель Лаборатории инновационных образовательных проектов

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: обществоАвтор: Елена Давыдова-Мартынова, канд. пол. наук, член политсовета НПА, руководитель Лаборатории инновационных образовательных проектов