ИСТОКИ БРАТСКОГО СОЮЗА

Уроки истории

Праздничный день 12 июня в Москве – столице Российской Федерации. Тепло и солнечно. На улицах и площадях реют флаги – российский триколор. Многолюдно: дедушки и бабушки, мамы и папы, ребятишки, сидящие в колясочках и впервые принимающие участие в государственном празднике, и самостоятельные, уверенно идущие немного в стороне от родителей. И жители столицы, и других городов большой России знают: их ждут многочисленные и самые разнообразные праздничные удовольствия.

На Поклонной горе в день праздника прошла торжественная церемония подъема государственного флага России. В ней приняли участие Герои Труда, курсанты военно-патриотического центра «Вымпел», «Волонтеры Победы», кадеты, гвардейцы, активисты Поискового движения.

Торжественные мероприятия прошли на ВДНХ в центрах «Космонавтика и авиация», «Слово», в историческом парке «Россия – моя история» и на других площадках. Там же – экскурсии, выступления уличных музыкантов.

Много сюрпризов придумали и организовали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Вместе с учеными из Подмосковья они запустили флаг России до уровня стратосферы, организовали экскурсии для школьников и студентов в разные музеи, где знакомили с историей России. Работала и акция «Пироги России». Люди объединяются в группы и пекут пироги, их потом передают в дома-интернаты, угощают одиноких пожилых людей.

12 июня ОНФ развернул российский триколор по всей стране: в Иркутской области команда «Молодежка ОНФ» установила российский флаг на крыше 22-этажной башни «Небо». Триколор также водрузили в Севастополе в бухте Ласпи, на вершине гор Бештау в Ставропольском крае и Иремель в Башкортостане. Во многих областях и краях страны флаг России подняли на воздушном шаре, были организованы мото-, авто- и велопробеги с триколором.

…К праздничным торжествам совершенно некстати «примкнули» цифры заболеваемости ковидом, возросшие в России, и в большей степени в Москве. Поэтому везде строго контролировалось исполнение необходимых санитарных мер: ношение масок, перчаток, соблюдение социального расстояния.

День России знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь многовековой путь его истории, его свершений, побед, достижений.

По уже установившейся традиции в этот день Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии. В Абхазии ликование и торжество! Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства Владимир Путин вручил народной артистке России и Абхазии Хибле Герзмава.

Вот и получилось в Абхазии два торжества – сердечно и искренне поздравили россиян с их Государственным праздником, разделили с ними радость этого дня и радостно приветствовали свою великую соотечественницу Хиблу Герзмава и друг друга за то, что такая Хибла есть у абхазского народа.

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Абхазию и Россию связывают крепкие узы, основанные на многовековой дружбе народов, и это верный залог того, что перспективное сотрудничество будет развиваться и дальше в интересах обеих наших стран. В тяжелый период пандемии, охватившей весь мир, Россия проявила душевность, яркую способность к взаимовыручке, истинную братскую помощь Абхазии, развернув в республике антиковидный госпиталь, обеспечив медицинскими консультациями, а позже и вакциной против коронавируса.

О взаимопонимании, дружеских контактах, общих политических целях, культурных, научных связях народов Абхазии и России говорят сегодня:

Игорь Ахба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации: Месяц с небольшим назад, 17 мая, дипломаты Абхазии отметили свой профессиональный праздник. Много поздравлений, добрых пожеланий из российских ведомств, от иностранных коллег-дипломатов пришло в наше абхазское Посольство в Российской Федерации. Мы в контакте со многими дипломатическими представительствами здесь, однако особые отношения у нас с посольствами тех стран, которые признали независимость Республики Абхазия. Но постоянная конструктивная, целенаправленная, многоплановая деятельность связывает наше Посольство со многими департаментами Министерства иностранных дел России, и в первую очередь с его территориальным Департаментом, курирующим Абхазию. Дипломаты абхазского Посольства нередко посещают МИД России для консультаций, решения вопросов, представляющих взаимный интерес. И такую совместную работу всегда отличает взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.

По самым разным проблемам, связанным с Абхазией, мы контактируем с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством России, со многими министерствами, ведомствами, другими государственными структурами и всегда встречаем понимание, содействие, дружеское стремление в оптимальном варианте разрешить возникшую ситуацию.

Хочу напомнить, что Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации начиналось с создания Полномочного Представительства Абхазии в России, и к началу войны я уже был в должности Полномочного представителя. Абхазия находилась в информационной блокаде. Вся информация стала идти через наше Представительство, которое превратилось в настоящий пресс-центр. Нас поняли, нас услышали и стали поддерживать многие СМИ России. Мы были на связи с ними, и они передавали правдивую информацию обо всем, что происходило в воюющей Абхазии. Интересный факт. В 1992 году распространился слух, что правительство Абхазии во главе с Владиславом Ардзинба разбежалось. 16 августа по спецсвязи (у меня была такая возможность) набираю выпускающего редактора на Первом канале. До вечернего выпуска остается 15 минут. Я представился и говорю: «В связи с тем, что распространяется ложная информация, я уполномочен заявить, что правительство в полном составе работает во главе с Владиславом Ардзинба и находится в городе Гудауте Республики Абхазия». Без лишних вопросов мне сказали: «Абхазии надо помочь. Сделаем». И в этом выпуске по телевизору так и объявили: «Правительство Республики Абхазия во главе с Владиславом Ардзинба работает и находится в Гудауте. Об этом нам сообщил Полномочный представитель Абхазии в России Игорь Ахба».

Были очень сложные моменты, особенно в первые месяцы войны, когда судьба нашего народа висела на волоске. У нас даже не было денег снять помещение для Представительства. Большую поддержку в тот непростой период нам оказала московская абхазская диаспора, предоставляя нам помещения. И друзья-россияне, как могли, помогали нам. Уже после войны нас приютил Фонд духовного единства Георгия Трапезникова, который дал нам несколько комнат. Когда были слушания в Верховном Совете РФ по вопросу «Положение на Северном Кавказе и в Абхазии», мы решили организовать выставку, показывающую страдания Абхазии и ее народа, и опять же поддерживавшие Абхазию россияне предоставили нам возможность разместить ее в фойе Верховного Совета – он тогда находился в Белом Доме.

Работа в Представительстве была безостановочной, как на конвейере: там телефон, там факс, там раненые, там беженцы, там пришедшие по делу, другие зашли узнать последние новости с Родины. Рабочий ритм, конечно, нарушался. В обеспечении порядка нам стали помогать друзья – отставные российские офицеры-милиционеры. Сразу стало спокойнее, и работать было легче.

…Говорить о том, как в большом и малом Абхазия ощущает поддержку братского народа России, можно долго. Россия, первой признавшая независимость Республики Абхазия еще в 2008 году, ставшая ее стратегическим партнером и союзником, и сегодня способствует решению проблем, возникающих в республике, реализации различных проектов в экономике, образовании, культуре и других социальных сферах. Мы всегда знаем, что Россия – надежный и верный друг Абхазии. И это подтверждено нашими многолетними взаимоотношениями.

Татьяна Шутова, член Союза писателей России, член Союза журналистов Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена Леона, майор Абхазской армии:

Более двух веков назад народы Абхазии и России побратались в лице своих, как мы теперь говорим, лидеров. А каковы были лидеры – князь Шервашидзе и император Александр I! И Абхазия ни разу не изменила клятве. Россия для Абхазии – поддержка. Но тут полезна и поговорка: на Бога надейся, а сам не плошай. Своих не сдают. И дай нам Бог холодного разума и горячего сердца в служении нашему братскому союзу!

Абхазия прекрасна в любое время года и истории. Прошло почти три десятилетия после войны за свободу и независимость Абхазии, а я по-прежнему там, с ними, моими незабвенными. И выйти оттуда, из воспоминаний, до сих пор мне не по силам. Для меня самое главное там – могилы моих друзей. Я перебираю воспоминания, снова вижу перед собой их лица, слышу их голоса. Мальчики и девочки, которые навсегда останутся юными. Во время войны вокруг были только свои. Мы понимали друг друга с полуслова, полувзгляда. Там и тогда мы стали лучше, чем были в обычной жизни: добрее, смелее, мужественнее и даже красивее. Мы были разные: абхазы и русские, греки, армяне, чеченцы, осетины…Но думали, мечтали об одном. Нас объединила общая беда, общая любовь, нас соединила навсегда наша Абхазия. Командир отряда добровольцев, к которому я была приписана, как-то сказал, что нам после победы будет один общий памятник с надписью: «Абхазия, мы к тебе пришли. Мы будем служить тебе вечно!» Это и про меня тоже.

Мой большой друг и наставник Юрий Воронов в первые дни Победы говорил: «Мы выдержали испытания войной. Теперь надо выдержать испытание миром». Чтобы всегда были мир и согласие, чтобы дети учились и говорили на родном языке, чтобы были искренние бескорыстные друзья, чтобы никогда больше не было войны, чтобы мы цепко держались друг за друга.

Павел Флоренский, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, академик Академии наук Абхазии:

Когда меня спрашивают, зачем я в очередной раз отправляюсь в Абхазию, то неизменно отвечаю: «За любовью». Сказочная подпитка энергии и настроения. Я потомственный педагог, преподаватель, всю жизнь работаю со студентами. Где бы ни был в Абхазии, с кем бы ни встречался, всегда повторяю: учите своих детей. Во многих российских вузах готовят самых разных специалистов для Абхазии. И у меня в Москве в Институте нефти и газа учились студенты из Абхазии: геологи, нефтяники, экологи. Некоторых встречаю там, в Абхазии, кто-то подался в Сибирь. Уверен, что, работая в России, они не уронят чести своей Родины и здесь, но всё же лучше работать на благо маленькой, но великой Абхазии.

Война и трудные годы блокады не прошли даром. Многих потерял друзей, которых буду помнить вечно. Нужно доделать то, что не довелось им довести до нужных пределов. Сохранить памятники и природу Абхазии, подготовить специалистов по всем отраслям хозяйства, сделать всё, чтобы сохранилась и процветала культура древнего народа. Здесь во многом может помочь и помогает Россия.

Абхазия – великая христианская держава, как говорят, намоленная земля. Как сладостно молиться тут, в её древних храмах и монастырях! Как благостно встречаться со священнослужителями в абхазских храмах.

Почти три десятилетия назад, когда Церковь праздновала День Веры, Надежды, Любви, 30 сентября Абхазия победоносно завершила войну, завоевала Свободу и Независимость. Наш БТР сплясал лезгинку на Ингурском мосту. На следующий день я с отрядом вошёл в освобождённый Сухум. Ещё горели дома, слышались выстрелы, тела убитых лежали на улицах. Но, помню, электрики уже ремонтировали разорванные снарядами провода. Подумал: значит, всё будет хорошо, будем много работать, восстанавливать, учить детей, развивать науку и искусство. И крепко молиться.

Но ещё до этого дня была Вера в то, что победа будет за нами. Была Надежда, что дальше всё будет благополучно. И была и остаётся Любовь.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва