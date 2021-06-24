ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет с днем рождения ветерана труда, сотрудницы типографии газет «Апсны», «Республика Абхазия»

ФИРУЗУ РАСИМОВНУ ЧАМАГУА-КАПБА.

Во время национально-освободительного движения народа Абхазии Фируза была одной из тех, кто без страха печатал новые газеты, обращения, где высказывалось отношение к националистическому засилью Грузии в Абхазии.

Во время войны 1992-1993 гг. Ф.Чамагуа-Капба в г.Гудауте участвовала в выпуске газеты. Ее муж Владимир и сын Алмас Капба с оружием в руках отстаивали свою Родину. При взятии высотки Ахбюк в июле 1993 года 17-летний Алмас погиб.

Фируза Расимовна, вы крепкая женщина. Пусть всегда у вас будет сила, которая работает на страну и общество.

Желаем вам здоровья, спокойствия и радости от родных, близких, коллег.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»