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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет с днем рождения ветерана труда, сотрудницы типографии газет «Апсны», «Республика Абхазия»
ФИРУЗУ РАСИМОВНУ ЧАМАГУА-КАПБА.
Во время национально-освободительного движения народа Абхазии Фируза была одной из тех, кто без страха печатал новые газеты, обращения, где высказывалось отношение к националистическому засилью Грузии в Абхазии.
Во время войны 1992-1993 гг. Ф.Чамагуа-Капба в г.Гудауте участвовала в выпуске газеты. Ее муж Владимир и сын Алмас Капба с оружием в руках отстаивали свою Родину. При взятии высотки Ахбюк в июле 1993 года 17-летний Алмас погиб.
Фируза Расимовна, вы крепкая женщина. Пусть всегда у вас будет сила, которая работает на страну и общество.
Желаем вам здоровья, спокойствия и радости от родных, близких, коллег.
Номер: 59
Выпуск: 4063
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»