НЕДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ

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Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая осудил поджог автомобиля председателя партии «Апсны» Виталия Габния, который имел место 22 июня в Сухуме.

«Это недопустимые методы борьбы с кем бы то ни было. Надеюсь, что правоохранительные органы проведут все необходимые оперативные мероприятия и найдут злоумышленников», – прокомментировал Леонид Лакербая Апсадгьыл-инфо имевшее место преступление.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс