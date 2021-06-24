УМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖОГ

Криминал

Следственный отдел Сухумского УВД возбудил уголовное дело по факту поджога автомобиля бывшего вице-президента РА Виталия Габния.

Как сообщает пресс-служба МВД, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК РА.

Информация о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Леона и проспекта Аиааира в г. Сухуме поступила в дежурную часть столичного УВД 22 июня в 4 часа утра. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что примерно в 03 часа 40 минут по проспекту Аиааира неустановленное лицо с целью умышленного уничтожения чужого имущества совершило поджог автотранспортного средства марки «Toyota Land Cruiser 200». Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС РА. Правоохранительные органы предпринимают оперативно-розыскные меры по установлению места нахождения и задержанию лица, совершившего данное преступление.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс