COVID-19

23 июня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 320 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 94 из них.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 16574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15315 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс