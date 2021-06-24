КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

21 июня 2021 г. оппозиционные организации – партия «Форум народного единства Абхазии», партия «Апсны» и общественные организации «Аруаа» и «Абхазское народное движение» в распространенном заявлении потребовали отставки министров Правительства РА во главе с Премьер-министром А. Анквабом.

Поводом для этого требования, как говорится в самом заявлении, послужили «публичные высказывания высокопоставленных членов Кабинета Министров на совещании у Президента Республики Абхазия Бжания А. Г. о сложившейся ситуации в энергетике».

Упомянутые партии и общественные организации обратились и в Генпрокуратуру республики с требованием провести «тщательное расследование», не понимая очевидного факта: проведенное Президентом республики совещание и есть предметное разбирательство сложившейся в электроэнергетике страны ситуации. Логично, что в случае выявленной необходимости к разбирательству подключатся и правоохранительные органы. Это понятно и без оппозиционных партий и общественных организаций.

Приходится напомнить факты, прямо указывающие на тех, кто легализовывал добычу криптовалют в нашей стране. Так, в декабре 2017 года делегация Министерства экономики Абхазии (в то время министр – А.А. Ардзинба, нынешний руководитель оппозиционной общественной организации «АНД») принимала участие в конференции «Art of Blockchain» в Санкт-Петербурге. «РИА Новости» 15 декабря 2017 года сообщает: «Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin». Об этой задаче на площадке форума рассказали управляющие партнеры фирмы ООО «Блокчейн Консалтинг» – консалтинговой компании, которая оказывала услуги властям Абхазии в части реализации проекта «Криптовалютный рай». «Пресс-секретарь Министерства экономики подтвердил «РИА Новости», что ООО «Блокчейн Консалтинг» оказывает консультационные услуги в части реализации проекта «Криптовалютный рай», что подтверждается «Консультационным соглашением», которое было подписано 15 октября 2017 г. между этим ООО и Государственным инвестиционным агентством Министерства экономики Абхазии».

Далее, проект «Криптовалютный рай» предусматривал, что «в стране будут созданы самые комфортные условия для участников рынка, не будут вводиться налоги для майнеров, будет утверждена льготная стоимость электричества и что абхазская криптовалюта может появиться до конца года. А через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну, или как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны».

Напоминаем, что в период с 2015 по 2020 годы прежняя власть, сформированная из представителей нынешней оппозиции (авторов заявления в том числе), организовала переток российской электроэнергии в объеме почти 1 млрд кВт/ч на сумму 1 млрд 152 млн руб. Финансовые расходы на оплату этого перетока были отнесены на Инвестпрограмму, то есть на российскую же финансовую помощь. Так вот, почти полтора миллиарда рублей, предназначенных для содействия социально-экономическому развитию республики, Абхазия потеряла на перетоке электроэнергии благодаря нынешним возмущающимся оппозиционерам.

Более того, остаток задолженности за ими организованный переток электроэнергии сегодня превышает 600 миллионов рублей. Все это – к вопросу о «многомиллиардных долгах Правительства».

Без сомнения, для экономики нашей страны принципиально важно наведение порядка в пользовании электроэнергией, как и реабилитация всей системы.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс