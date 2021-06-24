ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ

Криминогенной обстановке в Абхазии посвящался брифинг представителей оппозиционных политических сил.

В нем участвовали председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Тимур Гулия. На вопросы журналистов ответил и министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

Виталий Габния приветствовал собравшихся и подчеркнул, что не хотел бы акцентировать внимание на теме поджога его автомобиля. Он отметил, что данное происшествие абсолютно не связано с политической деятельностью. «Я хотел бы поговорить в целом о законе», – заявил Виталий Габния. «Закон равен для всех. Это – основополагающая аксиома. Сложившаяся в республике криминогенная обстановка вызывает множество вопросов и опасений», – сказал он. По его мнению, закон в республике применяется сугубо избирательно, не всегда объективно и справедливо.

Председатель АНД Адгур Ардзинба заявил: «Говоря сегодня о криминогенной ситуации, тяжело подбирать слова. К сожалению, улучшения ситуации, судя по всему, не предвидится». Он привел в качестве примеров известные события, произошедшие на территории пансионата «Самшитовая роща», убийство Кемала Ардзинба, поджог автомобиля Габния и ряд других. Он также затронул темы реформ в МВД, сокращения штатов, наркомании, коррупции, майнинговых ферм и так называемых «воров в законе». «Криминальные авторитеты ввергают нашу молодежь в пагубную трясину. Проект закона «о лидерах преступного мира» не будет принят, пока эти самые лидеры находятся на свободе», – заявил Адгур Ардзинба, выразив озабоченность «престижностью и популярностью блатной романтики» среди молодых людей.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар поблагодарил собравшихся и отметил несомненную важность обсуждения темы брифинга, уточнив, что подобный формат общения определенно пойдет на пользу стране и обществу.

«Я хотел бы поочередно ответить на все прозвучавшие ранее вопросы», – подчеркнул Дбар, заявив, что дело об умышленном поджоге автомобиля председателя политической партии «Апсны» Виталия Габния уже раскрыто и преступник задержан. «За сутки оперативный состав отработал данное преступление, оно раскрыто. Могу заявить об этом официально. На данный момент, человек, который поджёг автомобиль, задержан. Это Дмитрий Аргун, он находится в милиции и дает признательные показания», – сказал Дбар.

Номер: 59Выпуск: 4063Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс