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БИЗНЕС ЗАЯВИЛ ОБ ОТМЕНЕ ТУРОВ

Компании понесут потери, сокращение турпотока может составить 80%, считают туроператоры. Они отмечают, что основное снижение спроса ожидается в августе и сентябре. В АТОР уже зафиксировали «шквал» аннулирований.

Турбизнес понесет потери из-за решения властей Краснодарского края заселять туристов в отели по отрицательным тестам на коронавирус, а позже – по сертификату вакцинации, сообщили туроператоры. Некоторые оценили возможные потери в 80% турпотока.

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 1 июля заселяющимся в отели, пансионаты и санатории необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а с 1 августа – сертификат о вакцинации. Глава региона пояснил, что с началом курортного сезона в крае растет число завозных случаев COVID-19.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что многие туристы в этом году специально выбрали отдых в России, чтобы не сталкиваться с ограничениями при поездках за границу. «Но сейчас такое ощущение, что представители власти пытаются сделать путешествия по России более трудными, чем в Турцию, которая будет все лето принимать невакцинированных туристов. Это означает только то, что мы подарим еще несколько миллионов туристов Турции».

Ромашкин напомнил, что пока для туристов доступен Крым, однако нельзя исключать того, что в ближайшее время власти введут там такие же ограничения и «ехать будет некуда».

Россияне массово расхотели лететь отдыхать в Краснодарский край.

В частности, такая ситуация наблюдается в Геленджике – туристы повально аннулируют бронирования в местных отелях, о чем заявила председатель ассоциации «Содействие в развитии курорта Геленджика» Мария Ачкурина.

«Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают вопросы от представителей бизнеса, как им поступать...» – сказала она.

«Ростуризм» попросил смягчить требования для туристов в Краснодарском крае.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Из интернета