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ПРЕЗИДЕНТ ДОПУСКАЕТ

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, но подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы.

Комментируя в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1» призывы наиболее радикально настроенных украинских политиков отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной, украинский лидер отметил, что стена – это не просто слова.

«Стена – это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят, сделайте обход. Мы сделаем в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды».

Как добавил глава государства, он рассчитывает, что удастся найти способы урегулирования конфликта, но не исключил полного разрыва отношений.

«Если у нас не будет любых альтернативных договоренностей с США, Россией, отдельно с Европой, то по вопросу стены будет голосовать народ Украины», – заключил Зеленский.

Согласно результатам майского опроса группы «Рейтинг», две трети украинцев (69 процентов) настаивают, чтобы временно не подконтрольные Киеву регионы юго-востока страны оставались частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Из интернета