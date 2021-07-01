НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ЭТОТ ВИРУС

В Сухуме коронавирусной инфекцией заражено 670 человек, об этом на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в республике, сообщила начальник управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба.

«По Сухуму за весь период пандемии заболело 6373 человека, за последнюю неделю, с 21 по 27 июня, количество больных составило 285 человек. Это очень чувствительный прирост. На сегодняшний день в Сухуме болеют 670 человек, из них взрослых – 587, детей – 83», – отметила она.

«Очень много обращений именно в инфекционную больницу Сухума. Поэтому было решено запустить Амбулаторный центр на Турбазе на полную мощность. Туда были командированы врачи и медсестры», – сообщила Воуба.

Главврач инфекционной больницы Сухума Астамур Гуния подтвердил ее слова и отметил большую нагрузку на медучреждение.

«Рост числа заболевших отражается и на нашей больнице. Больные стали поступать массово. Много амбулаторных больных, большое количество обращений на проведение ПЦР-тестов. Чаще стали болеть дети, среди них есть те, кто переносит болезнь тяжело – с пневмонией… Лечение же тяжелобольных с COVID-19 – очень дорогостоящее», – сказал Гуния.

Он просит население соблюдать элементарные санитарные нормы.

«Государство изыскивает все возможности, чтобы бесперебойно обеспечивать нас лекарствами и расходными материалами. При первом же обращении нам выделяют необходимые препараты. Однако бывают сложности с дорогостоящими биопрепаратами – «Актемрой» и «Артлегией». Порой их сложно найти и транспортировать в Абхазию. Иногда приходится обращаться за помощью к родным пациентов», – сказал главврач инфекционной больницы.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс