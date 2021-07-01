НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ЭТОТ ВИРУС

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на пресс-конференции Минздрава рассказала о новых штаммах коронавируса.

«Новые штаммы коронавируса сильно отличаются от тех, которые циркулировали в Абхазии ранее. Причем британский штамм не так опасен, как индийский, который более контагиозен, то есть достаточно очень короткого периода, чтобы заразилось большое количество людей», – сказала Скорик.

По ее словам, если для передачи уханьского штамма нужно было находиться рядом с зараженным человеком до получаса, то индийский штамм передается сразу.

«Если уханьский штамм передавался слабо и нужно было получить большую вирусную нагрузку, чтобы заразиться, то сейчас передача вируса происходит молниеносно. Посмотрите, какой быстрый рост распространения этой инфекции с учетом возобновления свадебных и траурных мероприятий в полном объеме», – подчеркнула главный санитарный врач.

Она призвала всех обратить особое внимание на появление новых штаммов вируса и не пренебрегать основными требованиями безопасности.

«Носить маски нужно всем. Особенно при посещении массовых мероприятий в помещениях. Это очень важно, поскольку передача вируса происходит мгновенно. Достаточно одного контакта с заражённым», – пояснила Скорик.

Она также объяснила, как выявляют наличие того или иного штамма. Пробы положительные на коронавирус выборочно отправляют на дальнейшее исследование в Ставропольский противочумный институт, где методом секвенирования определяется штамм коронавируса.

«Мы делаем выборку, поэтому нельзя рассчитать процент заразившихся тем или иным штаммом. Главное – мы знаем, что новые штаммы более контагиозны, а также поражают лиц более молодого возраста», – сказала Скорик.

Главный санитарный врач привела статистику роста заболеваемости за этот месяц. Так, в начале июня в сутки за проведением анализов на коронавирусную инфекцию в лечебные учреждения обращалось до 230 человек, из которых с положительным результатом оказывалось 7,2%. Сейчас же число обратившихся превышает 400 человек в сутки, и процент положительных тестов на ковид увеличился до 31%.

По информации Скорик, из 17053 заболевших за все время в Абхазии 1158 – дети.

«Весь 2020 год мы берегли детей, устанавливали локдауны, закрывали школы. Сейчас при наличии новых штаммов, когда возраст заболевших омолодился, мы дали рекомендацию Министерству просвещения отказаться от выпускных балов. Это вызвало много возмущений в обществе, но это было необходимо, и все должны отнестись к этому с пониманием. Весь мир вводит ограничительные мероприятия, мы тоже будем прислушиваться к этому», – сказала Скорик.

Отвечая на вопрос журналистов, защищает ли вакцина от новых штаммов, главный врач ответила утвердительно, но при этом пояснила, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию прошло 80% населения.

«Если 80% населения привьется, у нас сформируется популяционный иммунитет, и распространение вируса остановится. Если мы будем прививаться индивидуально, то защитим только себя. Только с популяционным иммунитетом мы прекратим распространение вируса в Абхазии. А в 20% невакцинированных должны попасть люди, которым нельзя прививаться по медицинским показаниям. Мы должны создать им защиту коллективным иммунитетом», – пояснила санитарный врач.

На вопрос, возможно ли заражение вирусом после вакцинации и были ли у нас такие случаи, ответила главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия.

«Заражение после вакцинации возможно, но болезнь будет протекать в легкой форме. К нам обращались больные, которые заболевали коронавирусом после первой вакцины. Этому есть две причины: они были в инкубационном периоде на момент вакцинации или заразились после вакцинации, поскольку не соблюдали мер предосторожности. Но даже после введения первого компонента вакцины пациенты переносят заболевание легче, чем невакцинированные», – сказала Арчелия.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба еще раз подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и отметил, что многие люди поступают в лечебные учреждения после посещения массовых мероприятий.

«Я хочу, чтобы люди нас услышали. Это очень важно. Необходимо носить маски всем. Давайте и вы нам будете помогать, а это сбережет жизни и наших старших, и наших детей», – сказал Бутба.

Отвечая на вопрос, необходимо ли вводить ограничения, министр сообщил, что 25 июня состоялось совещание оперативного штаба, на котором была дана рекомендация запретить проведение всех массовых мероприятий, в том числе свадеб и корпоративов, проведение траурных мероприятий с соблюдением ограничений.

Также журналистов интересовал вопрос, обращаются ли в лечебные учреждения туристы. Главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния ответил, что обращения туристов есть, и сейчас у них проходят лечение трое граждан России.

На вопросы журналистов на пресс-конференции в конференц-зале Кабинета Министров отвечали министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, главный терапевт страны Анжела Арчелия, главврач сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа, начальник управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс