ОТКУДА ПРОБЛЕМА? НЕ ХОТИМ ПЛАТИТЬ

Должники

Задолженность бюджетных организаций перед РУП «Черноморэнерго» за потребленную электроэнергию превышает 90 млн рублей. Об этом заявил Премьер-министр Александр Анкваб на заседании Кабинета Министров.

«Мы же требуем от граждан, от юридических лиц, чтобы они платили за потребленную электроэнергию, а почему не платят наши министерства и подведомственные им учреждения? Это из-за отсутствия средств или из-за безответственности?» – задал вопрос членам Кабинета Министров Александр Анкваб.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что такая ситуации складывается по разным причинам.

«С учетом того, что мы каждый отчетный период получаем рост задолженностей по тарифам и ценам, которые регулируются правительством, скорее всего мы придем к решению, что коммунальные платежи будут выделены из общих расходов бюджетных смет и их нельзя будет трогать», – сказал Делба.

По его словам, руководители ведомств не смогут эти средства направлять на какие-то другие цели. «Сейчас эти расходы находятся в общих расходах, и руководитель того или иного ведомства сам решает, куда их направлять», – отметил он.

Премьер-министр озвучил некоторые цифры задолженностей. 18 млн 896 тыс. руб. задолжало МУП «Водоканал» г. Сухум, водоканал г. Гагра – 4 млн 840 тыс. руб., Управление образования города Сухум – более 2 млн руб., Абхазская государственная филармония – 1 млн руб, Министерство обороны – 1 млн 107 тысяч рублей, ГТК – 170 тыс. рублей, Банк Абхазии – 131 тыс. рублей, Генпрокуратура – 124 тыс. рублей, ГСО – 116 тыс. рублей, Минздрав – 108 тыс. рублей.

В списках должников – практически все администрации районов, больницы, объекты культуры, многие министерства.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган пообещала, что будут проведены акты сверки, чтобы подтвердить задолженности.

Александр Анкваб дал поручение уведомить всех должников и как можно быстрее решить вопрос с погашением задолженностей.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс