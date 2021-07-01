МИНФИНУ РАЗРЕШИЛИ

Члены правительства рассмотрели предложение вице-премьера, министра финансов Владимира Делба о внесении изменений в Положение о Министерстве финансов, согласно которым Минфин сможет утверждать ведомственные награды сотрудникам.

«Цель данного постановления – повышение мотивации сотрудников. Министерство финансов – одно из немногих ведомств, которое не имеет права утверждать награды с целью повышения мотивации работников», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр Александр Анкваб в связи с этим предложением поинтересовался, не предусмотрены ли при присвоении ведомственных наград какие-то льготы.

«У нас заведена такая практика: сначала дают знаки отличия, а потом назначаются льготы. У нас уже очень много льготных категорий. Суммы заоблачные. Были времена, когда эти льготы были оправданы, но сейчас этот вопрос надо решать», – сказал Анкваб.

Министры проголосовали за предложенные Минфином изменения.

Следующий вопрос повестки дня касался разрешения Министерству иностранных дел на проведение переговоров о заключении «Меморандума о сотрудничестве в области спорта между Госкомитетом по делам молодежи и спорта Республики Абхазия и Министерством народной власти по спорту Боливарианской Республики Венесуэла». Такое разрешение было дано МИДу РА.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс