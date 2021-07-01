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01.07.2021
Номер: 61
Выпуск: 4065
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВО ВСЕМ НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК
Кабинет Министров на заседании также утвердил «Порядок выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия» и «Порядок выдачи лицензии на приобретение спортивного оружия». Проекты документов представил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.
Утверждены формы бланков лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия.
Минздраву поручено составить список заболеваний, при которых недопустимо предоставление лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия.
Номер: 61
Выпуск: 4065
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс