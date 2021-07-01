ВО ВСЕМ НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК

Кабинет Министров на заседании также утвердил «Порядок выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия» и «Порядок выдачи лицензии на приобретение спортивного оружия». Проекты документов представил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

Утверждены формы бланков лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия.

Минздраву поручено составить список заболеваний, при которых недопустимо предоставление лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс