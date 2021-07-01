О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Кабинете Министров РА

Кабинет Министров утвердил Положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами и порядок выдачи лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия. Также утверждены формы бланков лицензий на приобретение гражданского спортивного оружия.

Проекты документов представил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

«В целях регулирования вопросов торговли оружием и боеприпасами на территории Абхазии Министерство внутренних дел представляет на рассмотрение проект Положения о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, который регламентирует порядок получения лицензии на осуществление этого вида деятельности, устанавливает общие требования и условия, которым должны соответствовать соискатели лицензии и лицензенты. Проект также включает в себя порядок аннулирования и возобновления лицензии и определяет процедуру лицензионного контроля», – сказал Дбар.

Со своей стороны руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия сообщил, что работа над документом шла совместно с Министерством юстиции, Министерством финансов и Министерством экономики.

«Все замечания и предложения были согласованы. Данный проект вытекает из Закона «Об оружии». В соответствии с Законом наша обязанность – принять подзаконные и нормативно-правовые акты», – сказал Сангулия.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что Положение принимается под ответственность МВД как головной службы исполнения данного Закона.

«За выполнение, за чистоту придется побороться, чтобы не было так, что одним можно, другим нельзя», – сказал Александр Анкваб. На это Дмитрий Дбар ответил, что для выдачи лицензий будет создана специальная комиссия.

Кабинет Министров принял Положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами.

Далее Дмитрий Дбар представил проект документа о порядке выдачи лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия и формы бланков лицензий на приобретение гражданского и спортивного оружия.

В соответствии с вступившим в силу 1 марта 2021 года Закона «Об оружии» необходимо было разработать ряд ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия.

Проект был разработан МВД совместно с заинтересованными ведомствами и разбит на два приложения, одно из которых регламентирует выдачу лицензии на приобретение гражданского оружия гражданину Абхазии, а второе приложение регулирует выдачу лицензии на приобретение спортивного оружия юридическому лицу, основным видом деятельности которого является деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанной с использованием спортивного оружия, или в сфере оказания услуг, связанных с обучением граждан обращению с оружием, по проведению тренировочных стрельб.

Давид Сангулия напомнил Министерству здравоохранения, что с момента вступления в силу данного акта они обязаны утвердить перечень заболеваний, ограничивающих граждан в получении лицензии.

«За 30 дней с момента вступления постановления в силу вы должны представить перечень категорий граждан, которым нельзя претендовать на получение разрешения на оружие», – сказал Сангулия.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что сам документ объемный, и в нем практически все расписано, необходимо только соответствующим службам выполнять этот порядок.

«Если порядок будет выполняться, проблем станет намного меньше. Там не помогут ни мамы, ни папы, ни связи, никто. Такая задача стоит перед МВД, Минздравом и другими службами, которые задействованы в реализации этого документа. Прошу это учесть», – сказал глава правительства.

Документ был принят Кабинетом Министров.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс