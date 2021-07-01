«ЗОЛОТОЕ РУНО» НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТАМЫША

Лето-2021

В селе Тамыше Очамчырского района построен крупный туристический объект для круглогодичного отдыха с автостоянкой, парковой зоной, объектами общественного питания и торговли. Строительство объекта инвестирует российская туристическая компания «Библио-Глобус», которую возглавляет Александр Туголуков.

150 коттеджей, каждый из которых состоит из двух гостиничных номеров для проживания от одного до трех туристов. Объект содержит инфраструктуру, необходимую для организации круглогодичного отдыха. Здесь организованы: спортивный комплекс, детская площадка, подогреваемые круглогодичные бассейны для взрослых и детей. Территория туристического комплекса и благоустроенный пляж будут открыты для посещения.

Президент РА Аслан Бжания подчеркнул во время встречи с инвестором, что строительство такого крупного объекта имеет значение не только для села Тамыша, но и для всей Абхазии.

– Этот проект важен в целом для Абхазии, – сказал Президент. – В Восточной Абхазии нет объекта с таким количеством мест для размещения. Поэтому мы связываем с этим комплексом огромные надежды. Я счастлив, что большое количество моих односельчан, представителей других сел уже сейчас имеют работу, уже сейчас имеют возможность заработать деньги. Я абсолютно уверен, что это приведет к тому, что люди вернутся в села, закипит жизнь, в школах появится больше детей. За это я благодарен господину Туголукову.

Владелец компании «Библио-Глобус», выступающей инвестором строительства объекта, Александр Туголуков отметил, что компания заинтересована в том, чтобы в республике появились новые объекты размещения, которые будут работать круглогодично. Он подчеркнул:

– С идеей о возможном открытии объекта для круглогодичного отдыха я обратился к Президенту Абхазии Аслану Георгиевичу Бжания. Он меня поддержал. Мы наладили беспрецедентно эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Мы видим огромную заинтересованность государства в части привлечения инвестиций и увеличения туристического потока. Нам очень комфортно взаимодействовать. Я надеюсь, что мы не ограничимся этим объектом и будем в дальнейшем развивать свою деятельность в Абхазии.

В Тамыше был открыт и цех по сбору коттеджей для туристического объекта. На стадии подготовительных работ были обеспечены работой около 50 человек, в основном жители Тамыша и близлежащих сел. Сейчас уже количество рабочих мест в разы увеличено. Заработная плата составляет от 30 тысяч рублей.

По проекту ООО «Золотое Руно – 2020» газете «РА» дала комментарий директор Государственного учреждения Министерства экономики Республики Абхазия «Государственное инвестиционное агентство» Илона Лакербая:

– Государственное инвестиционное агентство – учреждение в структуре Министерства экономики. Одной из важных задач для государства в современное время и как один из инструментов решения определенных задач – привлечение инвестиций в страну, и это является важным фактором. Однако для того, чтобы инвестиции активно привлекались в страну, необходимо создавать определенную базу и условия, которые будут этому способствовать. Благоприятный инвестиционный климат и его создание – это работа всех государственных структур в комплексе. Как один из инструментов, позволяющих помочь инвесторам в Абхазии и стимулировать развитие бизнеса в стране, в рамках Закона Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности» существует Государственный реестр преференциальных проектов. Говоря точнее, проектам могут предоставляться налоговые преференции на два вида налога: налога на имущество и налога на прибыль. Сроки таких преференций не превышают максимально восьми лет. В реестре на сегодняшний момент семь проектов. Два из них после проведенной проверки будут исключены ввиду достижения окупаемости заявленного объема инвестиций.

Последним проектом, включенным в реестр, стал проект строительства санаторно-курортного объекта для размещения в селе Тамыше Очамчырского района. Инициатор проекта – ООО «Золотое Руно-2020». Была проведена оценка соответствия сведений в представленных документах по проекту.

Агентство также провело предварительную выездную проверку на место реализации проекта с целью фиксирования состояния объекта на момент подачи заявки. Это необходимая мера в исполнении норм Закона об инвестиционной деятельности, так как учитываются инвестиции, вложенные после включения проекта в Государственный реестр.

В проекте было заявлено строительство на участке площадью 12,5 гектара 150 коттеджей, рассчитанных на 600 койко-мест, размещение кемпингов на 100 мест.

В рамках комплекса подготовлена вся необходимая инфраструктура: строительство торгово-развлекательной зоны с благоустроенной территорией, где размещены подогреваемые бассейны (детский, взрослый), пункты проката оборудования для дайвинга, мотоциклов, велосипедов, пляжного оборудования. Заявлена установка плавучего причала – понтона для маломерных прогулочных судов, гидроциклов, катамаранов.

Заявленный объем инвестиций составил 250 миллионов рублей. Реализация проекта заняла шесть месяцев, и 1 июня 2021 года объект начал свою работу.

Данный проект является одним из крупнейших в туристической отрасли района на сегодняшний момент. Открытие такого комплекса является значимым как для Очамчырского района в целом, так и для села Тамыша. Он имеет важную социальную значимость для развития района за счёт организации более 150 рабочих мест. Предлагается достойная заработная плата, соответствующая уровню в более развитых туристических районах. Кроме того, несмотря на предоставление ряда преференций, такой объект играет заметную роль среди бюджетообразующих объектов района.

Реализация таких крупных проектов в районах, где туристическая отрасль еще только начинает развиваться, служит хорошим стимулом для дальнейшего развития территорий.

Газете «РА» дал комментарий и глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава. Он недавно возглавил район, но очень ответственно относится к работе, и ему очень не нравится, когда Очамчырский регион называют депрессивным районом.

Уроженец города Ткуарчала Беслан Владимирович Бигвава всю свою жизнь провёл в городе Очамчыре. Он из потомственной шахтёрской семьи: его отец Владимир и дяди Михаил (первый герой Соцтруда Абхазии) и Чичико были шахтерами-первопроходчиками. Окончив среднюю школу, Беслан поступил в Ивановский сельскохозяйственный институт и позже перевёлся в Восточно-украинский госуниверситет на факультет машиностроения. Получил профессию инженера машиностроения. Стал мастером спорта СССР по борьбе. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был участником боевых действий в группе Шамиля. В ноябре 1992 года его отца расстреляли. После войны занимался бизнесом, а в 1998 году уехал строить деревообрабатывающий завод в Вологодской области. – Возглавив район, – говорит Б.Бигвава, – я стал руководствоваться напутствием Президента Аслана Георгиевича Бжания, который сказал: «Мы выиграли войну, нужно выиграть и мир». Я знал, что в этом регионе я столкнусь со многими трудностями. Но считаю, что если ты сел в лодку, а она оказалась дырявой, то надо всё равно грести. В район нужно привлекать инвесторов. Но предложить им пока и нечего. На всех объектах висит табличка «Занято». Да и с безопасностью ситуация оставляет желать лучшего. Сегодня привлечение инвестора на строительство турбазы в Тамыше – личная заслуга Президента Абхазии. Её должны были строить в Гагре, но он приложил все усилия для того, чтобы перенести этот проект в Тамыш. В результате в бюджет района будут поступать деньги, а жители близлежащих сёл получили работу. Это большой стимул для населения нашего района. Около 80 семей уже работают на объекте. К тому же люди получили возможность продавать там свою продукцию: вино, мёд, соки, компоты, орехи и так далее. Первый этап строительства закончен – 150 коттеджей запущены в эксплуатацию. Сегодня там отдыхает около 500 туристов. Всего планируется построить на этой территории до 500 коттеджей. Пока мы можем привлечь туристов дешёвыми ценами. Охраняют объект вневедомственная охрана и милиция Очамчырского района.

Я буду опираться в работе на профессионалов, независимо от их политической позиции. Для меня главное – результат в работе, бездействия я не потерплю.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ