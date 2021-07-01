ДАТА. ИЮЛЬ

1 июля 1960 г. родился Семен Вячеславович Григорьев – Первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия.

Окончил факультет международных отношений МГИМО и в том же году назначен на дипломатическую службу в посольстве СССР в Афганистане. Прошел работу от старшего референта до заместителя директора Четвертого департамента СНГ МИДа (вопросы Абхазии и Южной Осетии). 25 октября 2008 года указом Президента Российской Федерации назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия.

Семен Вячеславович Григорьев провел большую работу по становлению первой российской дипломатической миссии в Абхазии и укреплению абхазо-российских братских взаимоотношений. Двусторонние отношения, которые складывались за эти годы, были самыми активными.

Народ Абхазии с неимоверной теплотой и радушием вспоминает Первого Посла России. Хорошо известно, какую большую, многогранную работу проводило возглавляемое им Российское Посольство.

Семен Вячеславович Григорьев за большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений Республики Абхазия и Российской Федерации награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»