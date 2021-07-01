2,5 МЛН РУБЛЕЙ НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Помощь населению

Постановления об обновлении состава трех комиссий Кабинета Министров приняли в правительстве.

Речь идет о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий, Комиссии по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года и Комиссии по вопросам порядка ввоза, распределения и использования гуманитарной помощи в Республике Абхазия.

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий был изменен в связи с кадровыми изменениями в Кабинете Министров. В составе комиссии по компенсационным выплатам, которая состоит из четырех человек, заменен представитель от Сбербанка.

Глава правительства Александр Анкваб поинтересовался, как сейчас идет работа комиссии и продолжается ли прием советских сберегательных книжек от граждан. О работе комиссии рассказал, возглавляющий ее министр финансов Владимир Делба.

«На сегодняшний день уже известен общий объем средств, которые необходимы на обеспечение выплат лицам, которые сделали сберегательные вклады до 14 августа 1992 года. Если раньше по возможностям бюджета эти процедуры ограничивались определенными годами рождения, то сегодня этих ограничений нет. Единственное ограничение – это возможность предоставления бюджетных средств на эти цели. Сегодня могут получить компенсационные выплаты и лица 1972 - 1976 годов рождения. На эти цели в бюджете предусмотрено 2,5 млн рублей. Первое решение уже было принято, финансовое обеспечение осуществилось», – сказал Делба.

Премьер-министр поинтересовался как производится проверка, и кто принимает заявления от граждан.

«Граждане обращаются в Кабинет Министров, где их принимают уполномоченные лица. После подачи заявления от граждан информация проверяется через отделение Сбербанка, только после подтверждения должностными лицами принимается адресное решение о выдаче средств», – ответил Делба.

Анкваб подчеркнул, что приниматься должны все заявления граждан, а уполномоченные лица должны быть предельно вежливыми и внимательными.

«Надеюсь, что эта комиссия и все кто связна с ее деятельностью, все с человеческим лицом. Нет правила, по которому мы не будем рассматривать то или иное заявление. Говорю это, потому что были такие факты. Человек прожил жизнь, работал в том прошлом, большом нашем государстве, у него были сбережения. Давайте, если мы не можем компенсировать по номиналу, то хотя бы будем предельно вежливыми и сделаем максимум», – сказал глава правительства.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс