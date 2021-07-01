ПРЕЗИДЕНТ РА А. БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ НА МЕСТЕ ПОЖАРА

Президент РА Аслан Бжания побывал на месте пожара на электроподстанции «Очамчыра-тяга» мощностью 32 МВт. Пожар произошел в 7 часов утра.

По словам гендиректора РУП «Черноморэнерго», причины пожара выясняются, создана специальная комиссия.

«Часть города Очамчыры и пять сел района обесточены. Поэтому сейчас мы должны определить временную схему работы, чтобы подать электричество в эти населённые пункты. В данный момент этим занимаются наши специалисты, в том числе и из центрального аппарата «Черноморэнерго». Будем работать по такой же схеме, как и при пожаре на подстанции «Сухум-1»», – сказал М.Логуа.

В первую очередь надо очистить помещение от сгоревшего оборудования и посмотреть, что можно починить и использовать.

«Мы должны в максимально короткие сроки восстановить работу подстанции по временной схеме. Всем этим мы сейчас занимаемся», – отметил Логуа.

Глава государства провел совещание в Администрации Очамчырского района.

Пожар был быстро потушен силами двух пожарных расчетов.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс