ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

С 5 июля 2021 года запрещается проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

Соответствующее изменение внесено в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 13 мая 2021 года № 175-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» на основании решения Координационного штаба по защите населения РА от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2021 года.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 (с изменениями, внесенными 30 июня 2021 г.)

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 12 мая 2021 года:

1. Организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19 и регламентирующие деятельность предприятий (объектов) общественного питания, учреждений культуры и спорта, за исключением массовых мероприятий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Запретить с 5 июля 2021 года проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

Рекомендовать гражданам:

а) ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах;

б) воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Установить следующие общеобязательные требования:

1) в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом и такси:

а) запретить перевозку пассажиров, не использующих средств индивидуальной защиты (медицинские маски);

б) запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средств индивидуальной защиты (медицинские маски);

в) местным администрациям обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.

2) в сфере торговой деятельности:

а) администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухуме и районах Республики Абхазия еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;

б) установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

3) в сфере оказания услуг населению:

а) владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;

б) обязать работников организаций, работающих в сфере обслуживания, использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия и местным администрациям до завершения учебного года:

а) осуществлять мониторинг деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения установленных санитарных правил и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19;

б) постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски), средствами дезинфекции. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

а) информировать население о порядке и условиях проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

б) еженедельно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия при содействии Министерства внутренних дел Республики Абхазия и местных администраций обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

Определить ответственными:

– местные администрации совместно с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пунктов 1, 3 настоящего Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия и местные администрации – по реализации пункта 4 настоящего Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 5 настоящего Распоряжения;

– Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 6 настоящего Распоряжения.

Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 7 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 13 мая 2021 года, № 175-рп

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс