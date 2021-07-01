3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМА

ДАТА

В субботу 3 июля в Сухуме состоятся праздничные мероприятия, посвященные 2505-летию основания города.

В 10.30 ч. состоится возложение цветов в парке Боевой Славы. Праздничные мероприятия будут проходить в разных местах на набережной Махаджиров.

11.00-20.00 ч. – экспозиция «Маска Диоскуров» (развалины бывшего ресторана «Диоскурия»).

16.00 ч. – развлекательные мероприятия для детей в парке им. Б. Шинкуба.

17.00 ч.– выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда» (у эвкалипта).

18.00 ч. – выставка «А:ЪА», творческий дуэт художника Екатерины Гуськовой и фотографа Наалы Авидзба (площадь перед Абхазским государственным драмтеатром им. С. Чанба).

18.00 ч. – «Классическое ассорти» (рояль, скрипка, виолончель, флейта) (напротив кафе «Амра»).

20.00 ч. – выступление оркестра народных инструментов им. О. Хунцария под руководством Дениса Арухаа (площадь им. С. Багапш).

21.00 ч. – Торжественная часть празднования Дня города Сухума. Праздничный концерт (площадь им. С. Багапш).

День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля. Такое решение было принято на заседании специальной комиссии 28 января 2016 года.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс