ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПОЭТАПНО

95 частных домовладений и 57 высотных домов пострадали во время урагана 4 июля. Об этом сообщил Премьер-министр Александр Анкваб на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, которое провел Президент РА Аслан Бжания.

«Вчерашний день показал, что главы администраций на местах смогли организовать работу по преодолению последствий стихии. Сейчас остается одно, о чем никто из них не сказал: на все районы ложится очень тяжелая финансовая нагрузка. Ни один район самостоятельно ничего не сможет сделать. Разве что Сухум будет пытаться это сделать из своих средств, но это невозможно, потому что цены, которые установились на рынке металла, делового леса, практически в два раза превышают цены, которые были еще несколько месяцев назад. Это – предварительная информация. Если брать во внимание 95 частных домовладений и 57 высотных домов, то средняя цена будет около 5 миллионов рублей на один большой высотный дом», – сказал А.Анкваб.

Премьер-министр отметил, что пока речь идет о предварительной оценка ущерба, нанесенного стихией.

«Там и дополнительные расходы. Еще не до конца установлена степень повреждения крыш. Трудности связаны еще и с тем, что у нас практически нет ни в Сухуме, ни в районах такого количества людей, которые могли бы единовременно начать работы на крышах высотных домов. Нам придется проводить эти работы поэтапно, в зависимости от степени повреждения», – сказал Премьер.

По словам главы правительства, на основании информации, предоставленной руководителями местных администраций, будет составлена сводная ведомость, и уже по ней начнут завозить металл и деловой лес.

«Это необходимо сделать даже под честное слово, потому что пока будут заключены контракты, пока все процедуры пройдут согласование, к имеющимся проблемам могут добавиться новые», – заключил А.Анкваб.

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс